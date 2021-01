Usuarios de Quito reclaman por cobros elevados en impuesto predial del 2021

Al inicio del 2021, el cobro del impuesto predial se ha convertido en un dolor de cabeza para los dueños de propiedades en diferentes sectores de Quito. A través de plataformas digitales y redes sociales, los usuarios se quejan de que los pagos, en algunos casos, se han incrementado hasta en un 300% con relación a los valores cancelados en años anteriores.

Si bien las autoridades municipales informaron que los trámites relacionados al predial deben realizarse únicamente a través de canales digitales, varias personas acudieron la mañana del miércoles 6 de enero, al balcón de servicios del Distrito Manuela Sáenz, ubicado en el Centro Histórico, para presentar su inconformidad.



"En el 2020 pagué USD 227, para este año me toca 296. Desconozco las causas de ese aumento", manifestó Patricio Chicaiza, propietario de un puesto que comercializa fritadas y que tiene una propiedad en la Ciudadela Ibarra, en el sur de la capital.



El hombre hizo fila en la puerta de acceso del balcón de servicios. Una funcionaria le entregó un papel en el que se indica que las quejas por los valores del impuesto predial deben ser presentadas a través de la línea telefónica 1800 510 510, opción 1, o escribir al número de WhatsApp 098 692 53 63. También con la página web municipal: pam.quito.gob.ec.



A las 11:30, unas 15 personas esperaban impacientes por un turno. "En la página web me sale que debo pagar USD 500 y no es justo (...) Las plataformas digitales son poco claras. No me gusta pagar por esos medios porque se pierde la información", dijo Fabiola Díaz.



Fabiola Maigua canceló USD 90 en el 2020 y en este año le toca pagar 120. "No puedo cubrir eso, no tengo trabajo. Antes laboraba en un local que comercializa víveres, pero hubo recortes de personal. Vengo a averiguar si existen convenios de pago".



Evelyn Ospina aseguró que sus inquietudes no han sido resueltas a través de los canales digitales. "Queremos actualizar los datos y no nos dan respuestas. Nos piden que llamemos al call center y pasa lo mismo. No está habilitado el número y no contestan. Antes pagábamos 100 por el predial, ahora es 150".

Las personas hacían fila el 6 de enero del 2020 en la Administración zonal Centro, para presentar reclamos por el aumento del impuesto predial. Fotos: Diego Pallero/ EL COMERCIO



Hubo quienes expresaron su malestar en las redes sociales. Jessica Jaramillo publicó en su cuenta de Twitter la captura de los valores que debe cancelar por una casa. "2020 pagué la mitad de este valor, por la misma vivienda en Quitumbe, sur de Quito. Este año me cobran casi 70 dólares solo por contribución de mejoras y el predial urbano se incrementó en un 30%".



El director metropolitano de Servicios Ciudadanos, Henry Reyes, explicó en una entrevista con este Diario que los servicios informáticos del Municipio se encuentran listos y funcionando con toda su capacidad. De hecho, 80 funcionarios fueron asignados para atender llamadas telefónicas, alertas por redes sociales, videollamadas y otras plataformas.



Alexandra Mazón, directora financiera de la Epmmop, dijo que la Contribución Especial de Mejoras (CEM) contempla dos rubros que son obras distritales y locales. Las primeras benefician a toda la ciudadanía como, por ejemplo, la Ruta Viva. Las segundas son remitidas a las zonas específicas como adoquinado, pavimentación u otras de acuerdo con las necesidades del sector.



Cerca de 600 000 quejas se reportaron el año pasado. Se trata de gente inconforme con los pagos que les correspondía por el predial y que los consideraba excesivos. "Manejamos un detalle pormenorizado de obras de acuerdo a los sectores que afectan a los predios. Cuando presenten su inquietud podremos entregarles la información desagregada para que tengan claro el costo que se incluye como Contribución Especial de Mejoras".