Santa Elena no recibe la cantidad de turistas que se esperaba en el feriado del 24 de Mayo 

La costa de Salinas, en la provincia de Santa Elena, recibió un radiante sol. Los 32 grados de sensación térmica crearon un buen ambiente para que los bañistas disfrutaran la jornada del sábado, 25 de mayo del 2019, en el marco del feriado por la Batalla de Pichincha.

Al mediodía de este 25 de mayo, decenas de turistas originarios de Pichincha, Azuay, Guayas y Los Ríos -principalmente- aprovecharon el clima caluroso para refrescarse en el mar.



"El agua está caliente, nos ha sorprendido porque pensamos que íbamos a encontrarla más helada porque prácticamente la temporada del sol ya terminó", opinó Luís Suárez, quien llegó junto a tres amigos desde Quevedo. Ellos arribaron la noche del viernes 24 de mayo y se quedarán hasta este domingo 26.



Aunque se constató afluencia de turistas, no hubo aglomeración de personas en la angosta playa de Salinas, como ocurrió en feriados anteriores.

Luis Tenempaguay, principal de la Cámara de Turismo de la provincia, refiere que la capacidad hotelera solamente copó un 30%.



"Solo estamos teniendo turismo de cantidad, no de calidad y el turismo de cantidad destruye los atractivos. Los clientes solo van y vienen a la península, mas no tenemos clientes que hacen reservas de 3 o más días como antes", comentó.

Se espera que lleguen 100 000 turistas en estos tres días de descanso nacional obligatorio, indicó Tenempaguay.



Ese escenario lo notaron los comerciantes. Laura de la A, promotora turística de paseos en lancha, afirmó que entre el viernes 24 y sábado 25 de mayo solamente coparon un 50% de la capacidad que preveían en viajes frente a la costa de Salinas. "Está regular", señaló.



Ya en la playa, el vendedor de granizados José Loor contó que solo había vendido 15 unidades a USD 1 cada una entre las 08:00 y 12:00. "Ha venido gente de la Sierra, pero las ventas no se han activado como esperábamos".



Entre los turistas que llegaron estuvieron Iván Chacaiza. Junto a su esposa y dos hijos habían llegado para disfrutar del asueto y escaparse del ruido de Quito.

Turistas disfrutan del feriado del 24 de Mayo en las playas de Salinas. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

También llegó al balneario Miguel Campaña. Él habita en Quito, pero prefirió celebrar este 25 de mayo en la playa el cumpleaños de su esposa.



"Vinimos con nuestros niños, nos tomó diez horas de viaje, ha sido lejos, pero valió la pena. Encontramos mucho calor".



Ellos estuvieron sentados en la arena bajo una carpa. Junto a ellos estuvieron bajo una sombrilla Pablo Apolinario y dos amigos. Ellos llegaron desde Babahoyo para conocer La Chocolatera.



En el sector de Chipipe también hubo movimiento. Ahí también se instalaron carpas y parasoles. Los vendedores de coco, agua, cervezas, maduros lampreados, bollos de pescado fueron los más demandados.



Tenempaguay cree que al sector turístico le hace falta más promoción turística: "Esperamos que los nuevos gobernantes hagan sus aporte y comiencen hacer promoción a toda la península".