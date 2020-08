Trump da luz verde a perforaciones petroleras en santuario natural protegido en Alaska

LEA TAMBIÉN

El gobierno de Donald Trump aprobó este lunes 17 de agosto del 2020 un programa que abre el camino a perforaciones petroleras y gasíferas en la mayor zona natural protegida del país, en el norteño estado de Alaska, donde viven los osos polares, informa la prensa estadounidense.

La venta de concesiones petroleras en el refugio nacional de fauna ártica en Alaska (Arctic National Wildlife Refuge) podría comenzar “desde fin de año”, precisó el secretario de Interior, David Bernhardt, a The Wall Street Journal.



El programa de perforación alcanza a una zona costera de unos 70 000 km2, una superficie equivalente a Irlanda, a lo largo del océano Ártico en la mayor zona natural protegida del país, donde viven los osos polares y caribúes.



La operación “podría crear miles de nuevos empleos”, justificó Bernhardt a periodistas según el sitio The Hill.



Esta decisión se produce luego de 30 años de insistencia de las compañías petroleras y dirigentes de Alaska para explorar los recursos de este refugio nacional. El Congreso autorizó la venta de concesiones petroleras en la zona en 2017.



Muchas asociaciones ambientales denuncian esta iniciativa en una zona protegida desde los años 1980.



“La administración Trump continúa su carrera para liquidar la última zona natural salvaje de nuestro país, poniendo en peligro a los pueblos indígenas y a la naturaleza emblemática que depende del lugar”, declaró Adam Kolton, director de la asociación de protección ambiental Alaska Wilderness League, en un comunicado.



“Seguiremos combatiendo” este proyecto “en cada etapa, ante los tribunales, el Congreso y en los directorios” de las empresas, añadió.



El Congreso dio al ministerio de Interior hasta diciembre de 2021 para vender concesiones petroleras, pero con los precios del crudo en mínimos en 15 años y las polémicas sobre medio ambiente, no es seguro que estos lotes atraigan a grandes firmas.



Varios bancos estadounidenses, como Goldman Sachs o Wells Fargo, rechazaron financiar las perforaciones petroleras en este refugio de Alaska.