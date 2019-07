Trump se aferra a su base política y continúa la controversia racial

LEA TAMBIÉN

El presidente Donald Trump retomó su campaña el miércoles 17 de julio del 2019, determinado a continuar con los ataques contra los demócratas que según él “detestan” Estados Unidos, un día después de que fuera denunciado en el Congreso por sus tuits “racistas”.

“Gran reunión esta noche en Greenville, Carolina del Norte”, escribió Trump en su cuenta de la red Twitter después de tres días de una polémica desatada por unos tuits del mandatario en los que aconsejaba a cuatro demócratas integrantes de minorías “regresar ” a sus países de origen, “ lugares infestados por la criminalidad”.



“Hablaré sobre las personas que aman a nuestro país y sobre quienes lo odian”, agregó el miércoles, aparentemente deseoso por continuar con el mismo tono que ha provocado una ola de indignación dentro y fuera de Estados Unidos.



El millonario republicano, de 73 años y que en noviembre de 2020 buscará un segundo mandato de cuatro años, está haciendo una apuesta decidida, pero también arriesgada.



Al alimentar las tensiones raciales e ideológicas y al excavar las líneas divisorias que dividen a Estados Unidos, el mandatario se inclina más que nunca a movilizarse por el electorado blanco.



Las cuatro mujeres, a las que el inquilino de la Casa Blanca descalificó, son las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) , Ilhan Omar (Minnesota) , Ayanna Pressley (Massachusetts) y Rashida Tlaib (Michigan) . Tres de ellas nacieron en Estados Unidos.



Entrevistadas en conjunto por la cadena CBS, las legisladoras aseguraron que, para ellas, se trata de una maniobra política por parte del presidente estadounidense.



“Es una maniobra de distracción (...) no hablar de temas que realmente preocupan a los estadounidenses ”, dijo Ayanna Pressley.



La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó el martes por la noche una moción que condenaba los comentarios “racistas” del presidente de Estados Unidos.



A pesar de que la votación tuvo un fuerte significado simbólico, Trump sabe que puede contar con el apoyo de los congresistas republicanos.



El texto “condenó las palabras del presidente, no al propio presidente”, dijo el miércoles la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, citando un discurso de Ronald Reagan en el que el presidente republicano advertía contra la tentación de “cerrar la puerta a los nuevos estadounidenses”.



Los legisladores de este partido en general son muy cautelosos al momento de criticar al que será, si no hay grandes sorpresas, su candidato en 2020. Solo cuatro republicanos en la Cámara votaron a favor del texto de la mayoría demócrata.



Abiertamente racista



El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, adhirió a una declaración muy general.“Todos tenemos una responsabilidad (...) Nuestras palabras son importantes”, dijo.



De su lado, para Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara, toda la controversia “ es solo una historia política”.



Estas declaraciones no parecen afectar la popularidad de Trump entre los electores republicanos: su tasa de aprobación en el país incluso aumentó cinco puntos a 72%, según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada el lunes y martes.



En comparación con la semana pasada, su índice de popularidad en la población general se mantuvo estable en 41%.



Para Joe Biden, vicepresidente del antecesor Barack Obama y candidato a la nominación demócrata para 2020, ningún presidente en la historia de Estados Unidos “ ha sido tan abiertamente racista como este hombre”.



“Se puede imaginar a un presidente conservador como George W. Bush haciendo tales declaraciones racistas?”, dijo Bernie Sanders, quien también espera ser el candidato demócrata en las próximas elecciones presidenciales.