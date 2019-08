Justicia de Perú evaluará enviar a prisión a expresidente Pedro Pablo Kuczynski

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un tribunal de justicia peruano evaluará este viernes 23 de junio del 2019 un pedido de la fiscalía del caso LavaJato/Odebrecht para revocar el arresto domiciliario del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y trasladarlo a prisión por supuestamente incumplir una prohibición de reunirse con políticos bajo investigación, anunció este jueves su defensa.

“Acabo de ser notificado telefónicamente de fecha de audiencia de variación de arresto domiciliario por prisión preventiva para el día viernes”, anunció César Nakazaki, abogado de Kuczynski, en Twitter.



Según la fiscalía, Kuczynski, de 80 años, no respetó la prohibición de comunicarse con testigos involucrados en las investigaciones de este caso, aunque no dio más detalles.



La restricción judicial también incluía “la prohibición de realizar actividad política directa e indirectamente”, señala un documento de la fiscalía reproducido por el diario La República.



La justicia le había impuesto una serie de “reglas de conducta” (restricciones) en abril pasado, cuando le dictó detención domiciliaria durante 36 meses por razones de salud en lugar de una prisión preventiva.



Para justificar su pedido, la fiscalía señala que el exmandatario violó esa disposición, desde fines de mayo, al recibir a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, y los congresistas de su partido Carlos Bruce y Gilbert Violeta.



“Es un exceso que digan que tuve una reunión 'política' al visitar a úppkamigo (Kuczynski)”, replicó en su cuenta de Twitter la vicepresidenta Aráoz, quien hace una semana se distanció del presidente Martín Vizcarra.



“El expresidente es mi amigo antes que cualquier cosa y me preocupo por su salud, hoy que pasa días en soledad cumpliendo estrictamente un arresto domiciliario. Un poco de humanidad y criterio por favor”, clamó la vicepresidenta en su mensaje por Twitter.



“Si Kuczynski violó reglas de conducta, tiene que pasar a prisión preventiva”, dijo por su lado a la prensa el congresista del Frente Amplio, Humberto Morales.



La solicitud la presentó el fiscal José Domingo Pérez al juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.



Kuczynski (2016-2018) vive solo en una amplia vivienda en el acomodado distrito de San Isidro, en Lima. Su familia vive en Estados Unidos.



El 21 de marzo de 2018 se convirtió en el primer presidente en ejercicio en América en dejar el cargo por el caso Odebrecht.



El expresidente, un exitoso banquero de Wall Street, cayó en desgracia luego de que la brasileña Odebrecht revelara que contrató a dos empresas vinculadas con él, las consultoras Westfield Capital y Firts Capital, para que la asesore en operaciones financieras en Perú.



Kuczynski había omitido ese dato cuando llegó al poder. Por ello la fiscalía lo investiga por presunto lavado de activos.

El escándalo de Odebrecht en Perú también salpicó a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) , quien está detenido en Estados Unidos con fines de extradición, Ollanta Humala (2011-2016) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011) , quien se suicidó en abril antes de ser detenido.