Vinculan a una tercera persona en un caso de tráfico de migrantes en Cañar

La Fiscalía de Cañar vinculó a Manuel M. como coautor en una investigación que se realiza por el presunto delito de tráfico ilegal de migrantes. Con él suman tres las personas procesadas por el mismo caso registrado en diciembre del 2019.

En la audiencia de vinculación el juez, Pablo Rodas, ordenó la presentación periódica y la prohibición de salida del país del imputado. Mientras que Ambrosio C. y María M. cumplen prisión en el Centro de Rehabilitación Social Turi de Cuenca, desde octubre del 2020.



Según la denuncia presentada en la Fiscalía, el viaje empezó en el cantón Biblián, de donde son oriundos los tres migrantes. De allí avanzaron a Guayaquil y vía aérea hasta México. En ese país debían cruzar la frontera por tierra, para llegar a Estados Unidos.



En ese último trayecto, dos de los tres migrantes fueron detenidos y deportados a Ecuador en febrero del 2020. Al llegar al país, el coyote –al que identifican como Ambrosio C., no les quiso devolver el dinero (más de USD 15 000) y las escrituras de los bienes que entregaron a cambio del viaje.

El 26 de octubre del 2020, la Fiscalía realizó un operativo y allanaron dos inmuebles de los procesados, ubicados en la parroquia Zhud, del cantón Cañar. Además, ese mismo día, en el vecino cantón de La Troncal fueron detenidos Ambrosio C. y María Encarnación M.



En ese allanamiento encontraron la escritura de un bien inmueble que pertenece a la mamá de una de las víctimas. Ese documento es parte de los elementos de convicción presentado por la Fiscalía. Además, los movimientos migratorios de las víctimas y sus versiones.



También hay un informe del Servicio de Rentas Internas de la entrada y salida de divisas de los procesados y otro de la Unidad Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, documentación bancaria y otros que justifican la procedencia del dinero de las víctimas y la entrega del mismo a los procesados.



Según la investigación de la Fiscalía, el líder de esta supuesta organización delictiva era Ambrosio C. y los otros dos serían sus colaboradores. Pero los tres conocían a las víctimas y facilitaron el traslado ilegal de los cañarenses a Estados Unidos.