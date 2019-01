Trabajadores y jubilados de CNT participarán de mesas de diálogo con el Gobierno sobre concesión de empresa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El secretario general del Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Oswaldo Chica, aseguró que serán parte de mesas de diálogo con el Gobierno Nacional para tratar el plan de concesión de la empresa pública.

El anuncio lo hizo en una rueda de prensa en Guayaquil este 31 de enero del 2019 en compañía de Richard Párraga, representante del colectivo de extrabajadores y jubilados de la estatal.



“No hay venta de la empresa, sino diálogo para una posible concesión”, dijo Párraga. Las reuniones que mantendrán serán con el consejero presidencial Santiago Cuesta desde el próximo miércoles 6 de febrero en Quito.



Este proyecto fue planteado por Cuesta y lo que busca es gestionar un banco de inversión para concesionar la administración de empresas públicas del sector eléctrico y el sector telefónico, a un plazo de 20 años. Ahí se incluye a CNT, Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).



Para Chica lo más importante es que se les aclare en qué situación quedarán los trabajadores, si se mantendrá la contratación colectiva, la estabilidad laboral, la conformación del directorio y si tendrán representante. Además, conocer cómo se manejarán las tarifas para los usuarios, que actualmente las fija el Estado.



“Nosotros no estamos a favor ni en contra hasta que no escuchemos cuáles son los beneficios”, señaló Chica, quien calcula que son más de 8 000 trabajadores a nivel nacional.



A estas mesas de diálogo, según Párraga, irán preparados porque se debe hablar sobre los despidos que hubo la década pasada. “Todos esos problemas deben aclararse antes de una concesión”.



El dirigente calcula que fueron 2 500 trabajadores los que salieron de CNT sin ningún motivo, por lo que considera fue una “persecución política”.



El consejero del Gobierno, en declaraciones a canales de televisión, informó que los empleados serán parte del Comité de licitación, por lo que participarán no solo en la elaboración de las bases, sino también en la adjudicación.