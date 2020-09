Una niña en Colombia fue contactada por una red de pedofilia en TikTok; le escribían desde un número de Ecuador

LEA TAMBIÉN

Carolina Hernández, de Medellín detalló cómo opera una red de pedofilia en TikTok, en la cual su hermana menor de 8 años se vio envuelta. La joven expuso que un número telefónico con código de Ecuador le estaba enviando mensajes vía WhatsApp a la niña. La pequeña dio aviso a sus padres a tiempo, por lo cual la familia pudo contactar a la Policía de Colombia, quienes investigan el caso.

"Gracias a Dios, mi hermana nos avisó. Si no, yo no sabría dónde estaría ella", dijo Hernández a través de un hilo de videos publicados en su cuenta de Twitter, en donde relató el caso.



"Mi hermana se creó una cuenta de TikTok. Empezó a seguir a una tal Karol Sevilla". Es el nombre de la actriz que encarna a la protagonista de la popular serie infantil 'Soy Luna'.



"Empiezan a entablar una conversación", asegura Hernández, con una cuenta que tenía más de 50 000 seguidores, por lo que la niña pensó que era real. Hoy, esta cuenta de TikTok está eliminada. "Mi hermana le responde y le dice que está súper feliz por haberle hablado".

Fue demasiado difícil tomar la decisión de grabar este video pero al ver que esa cuenta crecía cada vez más decidi hacerlo, no quiero que más niños inocentes caigan en esto! Puede ser su hijo, su sobrino o su primo... RT porfavor🙏🏻 pic.twitter.com/GjtC6MyTek — Caro Hernandez (@carolinah192) September 18, 2020



Posterior a esta introducción, quien maneja el perfil falso le dice a la niña que están organizando un "concurso, con el que se puede ganar unos patines o dólares". Seguido de esto, le comienza a hacer preguntas personales como el sector donde vive, su edad...



"Mi hermana le dice que le va a contar a mis papás que va a participar en un concurso (...) Esta persona le dice que no le puede contar a los papás. Que les puede contar solamente cuando se acabe el concurso", narra.



Al ver este mensaje, la niña decidió contar lo que ocurría a sus padres. Así, se contactaron con la Fiscalía y Policía de Colombia. Así, la estrategia fue crear un perfil falso de una niña de 10 años. "La empezamos a seguir y esa persona nos empezó a hablar".



Después de esto, el usuario de TikTok comenzó a hablar vía WhatsApp con los padres de la menor, que se hacían pasar por una niña. El código telefónico del número del que provenían los mensajes es +593, código telefónico correspondiente a Ecuador.



Esa persona empezó a decirles que, para concursar, debían enviar imágenes de contenido sexual. Después, pedía que eliminara las conversaciones del teléfono.

La joven pide ayuda para reportar a la cuenta de TikTok, pues hasta cuando publicó su denuncia, ese perfil todavía no había sido cerrada. Este 22 de septiembre del 2020, la cuenta aparecer como cerrada.



A pesar de la evidencia, "se queda en una tentativa. No se puede hacer nada. No se puede capturar a las personas porque además el número de teléfono no es de acá, entonces no se puede localizar", lamenta la joven que denunció el caso en redes sociales.

Esta es la cuenta para los que me preguntan! Mil gracias por sus mensajes y reportarla❤️🙏🏻 pic.twitter.com/n0aRtzf9Wv — Caro Hernandez (@carolinah192) September 19, 2020



El perfil de TikTok ya fue cerrado, por lo cual no se puede extraer información de este. El nombre único del perfil era @karol_sevillaluna2. La aplicación online Namechk permite hallar coincidencias en nombres de usuarios en distintas plataformas. Hay un perfil de Instagram con exactamente el mismo nombre de usuario.

Cada perfil en redes sociales tiene una identificación única, que se conoce como 'User ID'. Mediante una herramienta basada en Python, EL COMERCIO hizo un análisis del perfil y extrajo el ID (6337951640).

Anteriormente, usuarios de Facebook también denunciaron una cuenta falsa de 'Soy Luna' que hacía peticiones similares a niños. Desde esta cuenta, ofrecían a los niños varios premios, autógrafos de Karol Sevilla y una videollamada con la actriz. La página en esa red social también ha sido dada de baja.