Telepeaje obligatorio en el túnel Guayasamín: ¿Cuál es el plazo para adquirir la app y cómo pagar recargas?

A partir de este viernes 3 de julio del 2020 se habilitó el sistema de flujo libre en el cobro automático del peaje Guayasamín, el cual conecta a Quito con el valle de Tumbaco y soporta el flujo de 40 000 vehículos diariamente.

El objetivo es minimizar el contacto y manipulación de dinero para evitar el contagio de covid-19. El gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), Rafael Carrasco, indicó que los usuarios del peaje deben descargarse la aplicación ‘Peaje Guayasamín’, disponible para Android e iOS, y adquirir el TAG (dispositivo electrónico) virtual y recargar el número de pasadas que deseen.



También llenar sus datos: nombres, número de cédula, placa del vehículo, foto de la matrícula, entre otros datos. La ‘App’ estará disponible para ser descargada durante los próximos 15 días. “Lo que antes era la fotomulta, ahora se convertirá en un fotocobro”, señaló.

Precios de las recargas



El costo del TAG es de USD 7, incluido el IVA. La aplicación prevé recargas de USD 15 por 50 pasadas o de USD 30 por las 100. El pago se puede realizar desde la aplicación, con tarjeta de crédito o débito. Si los usuarios desean pagar en efectivo, pueden acercarse a los puntos de atención en el Centro Comercial Scala Shopping y en la Administración Zonal Eugenio Espejo (norte).



Plazo para instalar la app



Los usuarios se pueden registrar en la APP hasta el 15 de julio; si no lo hacen, posteriormente a esa fecha, cada vez que pasen por el peaje se los considerará como evasores y se emitirán las multas como dispone el artículo 390 del Código Penal.



Mientras dure el proceso de registro, hasta mediados de este mes, no se sancionará a los vehículos que pasen por el peaje. Los usuarios que ya cuenten con el dispositivo TAG podrán circular sin inconvenientes.



Desde el 15 de agosto del 2020, la automatización del cobro del peaje estará en funcionamiento en todos los carriles de la vía.



Quejas de los usuarios



Rafael Carrasco admitió que hay quejas de la ciudadanía por los problemas de movilidad registrados en el peaje y por eso se buscan soluciones. “Habilitaremos los dos carriles centrales que actualmente se manejan por telepeaje. El objetivo es que la fotomulta y el telepeaje se conviertan en fotocobro”.



Así funcionará durante un mes y medio y allí podrán circular los automotores que cuenten o no con el tag. Los conductores tendrán que descargarse la aplicación gratuita denominada 'Telepeaje Guayasamín’, disponible para Android y Apple. Luego llenar sus datos e ingresar al nuevo sistema. En esa información se debe proporcionar la forma de pago que cada conductor utilizará cuando circule en el sitio.



En la Epmmop se indicó que se dará un plazo de 15 días, hasta mediados de este mes, para que la gente ingrese su información. Luego de ese plazo, los vehículos que no se descargaron la aplicación no podrán circular por el peaje Guayasamín.



El objetivo es que, para el 15 de agosto, se retire definitivamente el sistema manual y solamente funcione el cobro automático. “Habrá los seis carriles actuales, pero se podrá circular libremente”, manifestó Carrasco. Quienes circulan con telepeaje podrán seguir usándolo con normalidad.