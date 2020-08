TCE falla a favor del partido de Álvaro Noboa y mantiene su personería jurídica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ángel Torres, Juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), aceptó el recurso subjetivo planteado por Wilson Sánchez, director del Partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), liderado por el empresario bananero, Álvaro Noboa. La sentencia de primera instancia se difundió el viernes 21 de agosto del 2020.

El magistrado aceptó el recurso, dejando sin efecto tres resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), con las que se canceló al Partido por no lograr el porcentaje de votos mínimos en dos elecciones consecutivas, como lo establece el artículo 327 del Código de la Democracia.



Torres anuló todas las resoluciones del CNE por “afectar las garantías básicas del debido proceso en cuanto a no haber contado con los medios adecuados para ejercer el derecho a la defensa; vulnerar el derecho a la seguridad jurídica, al no observar el plazo razonable para la decisión administrativa y falta de motivación”.



Además, dispuso como medidas de reparación integral que el CNE adopte las medidas administrativas necesarias para que AEA, lista 7, realice sus procesos de democracia interna, previo a la presentación de sus candidatos para las elecciones generales del 2021.



También se dispone que el CNE incorpore una disposición en el Reglamento de Cancelación, Liquidación y Extinción de Organizaciones Políticas, que fije el plazo mínimo de noventa días anteriores a la convocatoria a elecciones para que el Consejo resuelva los procedimientos administrativos de cancelación.



El miércoles anterior, AEA eligió a Noboa como su precandidato Presidencial, como parte de un proceso interno que contó con el aval de un delegado del CNE. Silka Sánchez, dirigente de la organización política, ofrecerá una conferencia de prensa a las 15:00.