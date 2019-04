16 tanqueros reparten agua potable en Carapungo y Llano Grande

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) despliega 16 tanqueros que reparten agua potable en Carapungo y Llano Grande, dos populosos sectores localizados en el extremo norte de la capital.

La razón: el servicio no se normaliza desde el sábado 6 de abril del 2019 tras producirse la rotura de una tubería en la zona de La Bota. "Al momento, los niveles de los tanques que abastecen Carapungo y Llano Grande se encuentran estables y el servicio se distribuye con normalidad", informó la Epmaps.



El servicio de tanqueros está disponible desde las 09:00 hasta las 20:00. La entidad recalcó que el abastecimiento del agua es gratuito.



El pasado fin de semana, los vehículos pesados recorrieron zonas como La Esperanza, Nuevo Amanecer y San José en Carapungo. En Llano Grande, los carros con agua visitaron los vecindarios García Moreno, Cuatro Esquinas, Redín 2, Fe y Alegría, entre otros.



Eso ocurre en medio de las quejas de la gente en redes sociales. Por ejemplo, María Concepción dijo en Twitter que "no hemos tenido agua desde ayer en la tarde y ahora en la mañana tampoco había. Ya vamos para 8 días en esta agonía".



Valeria Gavilanez opinó lo mismo: "si fue normalizado (el servicio), ¿por qué desde las 15:20 no hay agua? No cae ni una gota y es todo el sector".