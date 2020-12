Procesos de coactivas complican y dilatan la liquidación de Tame

La liquidación de Tame está en suspenso, a causa de procesos de coactiva iniciados por Petroecuador y la Dirección de Aviación Civil (DAC) que reclaman a la aerolínea el pago de deudas por alrededor de USD 202 millones, que es la mitad de todas las cuentas por pagar que tiene la empresa pública.

Petroecuador exige USD 200 millones (150 millones en capital y 50 millones por intereses) por combustible que la aerolínea no paga desde el 2015. Con la DAC son USD 2 millones por derechos de sobrevuelo, tasas, y otros rubros, confirmó a este Diario Roberto Córdova, liquidador de Tame.



“Estas coactivas no permiten agilizar la liquidación. Lo poco que se puede avanzar son las cobranzas, pero son muy pocas y demoran demasiado tiempo”, comentó Córdova y adelantó que se vienen procesos de cobro similares por deudas con el Ministerio de Turismo y otros acreedores, públicos y privados.



La situación ha dejado sin recursos a la empresa, provocando que entre septiembre y noviembre no se hayan cancelado las remuneraciones a los 133 funcionarios que realizan tareas para la liquidación, de tal modo que varios de ellos empezaron a presentar sus renuncias.



La solución al problema con el personal se concretó el pasado 18 de diciembre. Se logró que el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) reembolse a Tame cerca de USD 500 000 por impuestos y tasas excedentes -como si fuera un crédito tributario-. Con este dinero se pagarán las remuneraciones pendientes, afirmó Córdova.



Sin coactivas de por medio, para este mes de diciembre se estaría llevando a cabo la venta de los aviones y activos, pero el proceso interpuesto por la DAG prohíbe la enajenación de la aeronave Embraer.



La valoración comercial realizada al material aeronáutico de Tame, entre octubre y noviembre, concluyó que la inversión en estos equipos fue de USD 165 millones, pero su valor actual es de USD 24,5 millones