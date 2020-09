¿Qué pasa si uso el peaje Guayasamín o el de la Autopista General Rumiñahui sin tag y no hago el pospago?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tanto los usuarios del peaje Guayasamín como los de la Autopista General Rumiñahui tienen dos alternativas: adquirir el tag o realizar el pospago hasta 15 días después del cruce. Si la persona no realiza el pago en ese lapso, deberá cancelar una multa del 15% de una Remuneración Básica Unificada (RBU), es decir, USD 60.

Ambos peajes migraron a la automatización y eliminaron los cobros manuales para evitar el contacto entre usuario y trabajador, y el respectivo intercambio de dinero o tiquetes.



El Peaje Guayasamín cuenta con 74 000 usuarios frecuentes que disponen de tag, lo que les permite realizar el pago por cada pasada de manera automática gracias a un dispositivo colocado en el parabrisas del vehículo.



De ellos, 55 000 son usuarios antiguos, es decir, cuentan con un dispositivo activo. Mientras que 19 000 son usuarios nuevos que adquirieron el tag pasivo. Las cámaras colocadas en el portal de la avenida Interoceánica (donde antes se encontraban las casetas de cobro manual) pueden leer tanto aparatos activos como pasivos.



Así lo explica Ricardo Salvador, director del Peaje Guayasamín, de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).



Actualmente, el flujo de autos que utilizan el peaje es bajo. Salvador explica que, considerando la restricción vehicular por número de placa, el toque de queda y las personas que prefieren quedarse en casa para evitar contagiarse del covid-19, hay en promedio 9 000 usuarios del peaje cada día. De ellos, la gran mayoría, es decir cerca del 95%, cuenta con el dispositivo.



Este peaje dejó de realizar cobro manual el 3 de julio del 2020 y desde el 31 de agosto se habilitó el sistema de pospago para los usuarios no frecuentes de la vía que no adquirieron el dispositivo pero que decidieron utilizar esa ruta.



Salvador señala que la persona que usa el peaje sin el tag tendrá 15 días (a partir de la fecha que cruzó) para cancelar los USD 0,40 por cada pasada, y que el pago deberá ser en efectivo.



Para hacer uso del pospago, la persona deberá acercarse a uno de los centros de atención al cliente de la empresa municipal ubicados en el Centro Comercial Scala Shopping o en la Administración Zonal Eugenio Espejo. Además, en un par de días, podrá hacerlo también en el Estacionamiento Carolina 8 (norte), en el Estacionamiento San Blas (centro) y en el Estacionamiento Carollo 1 (sur).



Salvador asegura que el pospago es muy eventual. Por ejemplo, en esta semana, solo unas siete personas se han acercado a los puntos establecidos para realizar el pago de los cruces. Aún no tienen la cifra de cuántas personas han sido multadas por pasar por el peaje sin tag y sin cancelar el valor, porque están haciendo el cruce de información. Espera para las próximas semanas tener un balance.



El funcionario recomienda a las personas que usen con frecuencia esa ruta adquirir el dispositivo. Deben descargarse la app Peaje Guayasamín y seguir los pasos correspondientes.

El peaje ubicado en la Autopista General Rumiñahui, que es manejado por el Gobierno Provincial de Pichincha, también cuenta con dos alternativas. Por un lado, la compra del tag y por el otro un método pospago ( también con 15 días de plazo).



Tanto quien adquiera el dispositivo como quien opte por el pospago debe registrarse en la página web de la Prefectura de Pichincha, sección Peajexpress. El trámite no tiene costo.



Diego Valverde, coordinador del Peaje de la Autopista General Rumiñahui, explica que hasta el momento han vendido 120 000 tags. Antes de la pandemia unos 80 000 vehículos al día cruzaban el peaje, pero actualmente, son cerca de 50 000, de los cuales unos 10 000 no cuentan con dispositivo.



Hasta el momento, han identificado a 1 000 personas que debieron haber cancelado el cruce hasta el 1 de septiembre, pero no lo hicieron, por lo que deberán ser multadas.



Valverde informa además que las recargas ya no podrán realizarse en Fybeca, ya que hicieron el cierre del convenio. Actualmente ese trámite se lo puede efectuar en todos los locales de la Corporación Favorita (Supermaxi, Megamaxi, Aquí y Gran Akí). Además, están haciendo convenios con otras empresas.

Sobre la homologación entre los peajes de la Autopista General Rumiñahui y Guayasamín, Valverde indica que el Gobierno Provincial está óptimo para llevar a cabo el proceso y registrar cualquier dispositivo de servicio pasivo. “Con el túnel Guayasamín no hemos podido hacer pruebas porque al inicio sus tags eran activos, pero como los nuevos que han vendido son pasivos, estamos en conversaciones para realizar el proceso”.



Asegura que la homologación significa que la persona puede utilizar el mismo tag para cargar saldo para el peaje Guayasamín y para el peaje de la autopista, pero el cobro se debita independientemente. Es decir, alguien que tiene un tag pasivo del túnel Guayasamín con saldo puede pasar por el de la Autopista Rumiñahui siempre y cuando haya cargado saldo para esa vía. Así, lo que hace la homologación es evitar que la persona tenga que comprar varios dispositivos y colocarlos en el parabrisas, pero la recarga para ambas vías se la realiza de manera independiente.



Valverde dice que se está realizando un análisis para que, en una segunda fase, se pueda hacer una caja común, y la persona pueda cargar un solo valor y pueda usar cualquier peaje.