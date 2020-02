La mayoría de votantes en sondeo de EL COMERCIO no sabían que Quito fue declarada Ciudad de los Geranios

LEA TAMBIÉN

En el 2008, el cronista quiteño Marco Chiriboga Villaquirán propuso resaltar esta designación demostrando el amor a Quito y pidió que la capital de Ecuador sea nombrada como la Ciudad de los Geranios, pues esta flor se convirtió en emblemática de la ciudad, debido a que es un símbolo del mestizaje, por su adaptación.

Mediante la resolución No. C193, el 4 de marzo de 2013, el Concejo Metropolitano de Quito resolvió declarar a Quito como Ciudad de los Geranios y se comprometió a promover el uso de esta planta en los balcones quiteños.



Los resultados de un sondeo realizado por EL COMERCIO a sus lectores digitales muestra que casi un tercio de los votantes no tenía conocimiento de este dato curioso. De 5 820 votos, 3 869 personas dijeron no saber sobre esta declaratoria, mientras que 1 951 sí lo tenían presente.



El geranio es originario del sur de África, luego llegó a Europa en el siglo XVII y tras la conquista fue introducido en América, en la época de la colonia (1534-1808). En Quito se adaptó perfectamente con las condiciones climáticas.



El pasado viernes 14 de febrero del 2020, coloridos geranios decoraron cientos de balcones del Centro Histórico de Quito para recibir un desfile y en el que participaron bandas de paz de varios colegios de Quito y grupos musicales.



Estos actos se organizaron para conmemorar el Día del Amor a Quito, Ciudad de los Geranios. El desfile arrancó a las 10:00, a los pies de la Basílica del Voto Nacional y lleó hasta la calle Venezuela, para concentrarse en el Bulevar de la 24 de Mayo.



En la plaza se realizó un concierto entre las 13:00 y las 17:00, informó el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) de la capital. El 14 y 15 de febrero estuvieron distribuidas en este punto 1 800 plantas de geranio.