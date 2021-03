El hombre que sobrevivió la tragedia del Chapecoense y a un accidente que dejó al menos 20 muertos en Bolivia

"Me siento muy bendecido", dice Edwin Tumiri, un hombre que ha sobrevivido dos fatales accidentes. En el 2016 se convirtió en uno de los seis sobrevivientes del vuelo LaMia que se estrelló el Colombia y mató a 71 personas, entre ellos varios de los jugadores del equipo de fútbol Chapecoense.

El hombre tuvo otro roce con la muerte este martes 2 de marzo del 2021 cando el bus en el que viajaba sufrió un accidente en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz, en Bolivia y cayó 150 metros por un barranco.



De acuerdo con información difundida por el medio boliviano Red Uno, Tumiri era uno de los 45 pasajeros que estaban a bordo del bus cuando ocurrió el accidente de tránsito en una zona conocida como El Cañadón. 20 personas murieron y nueve resultaron heridas en el siniestro.



"Me agarré del asiento, me apoyé atrás", relató el hombre al medio desde la clínica donde se recupera. "Otra vez, no puedo creerlo", dice sorprendido sobre su segundo roce con la muerte.



El hombre, según informa CNN, fue operado en horas de la tarde del martes 2 de marzo y se encuentra estable.



Consultado sobre cómo se sintió en el accidente del bus en relación al siniestro del avión dijo: "Lo que yo siempre hago, digamos, hasta en aquella oportunidad, es que me encomiendo a Dios y no me va a pasar nada, no me va a pasar nada", aseguró.

Según informes de la agencia EFE, las causas del accidente en el que estuvo involucrado un bus de transporte público de la empresa Trans Carrasco están bajo investigación.



El conductor del vehículo falleció en el hospital tras el siniestro.

En Bolivia, cada año mueren alrededor de 1 400 personas en accidentes en las carreteras que dejan además 40 000 heridos. Un informe de la Policía Boliviana citado por la agencia dice que "la mayoría de estos sucesos se debe a 'fallas humanas' que pueden prevenirse".