Sobremortalidad en Italia llegó al 100% en marzo en pico de la pandemia, según estudio

Las muertes en Italia llegaron al doble de lo registrado en años anteriores durante el mes de marzo, el pico de la pandemia en el país, según un estudio publicado este lunes 20 de julio del 2020 que resalta la subestimación de las cifras relacionadas con el virus.

Este estudio divulgado por la revista Jama de Medicina Interna confirma el duro balance que dejó el virus en Italia al inicio de la ola de contagios que golpeó a Europa.



El país no es el único en haber fracasado a la hora de estimar con exactitud los muertos provocados por el nuevo coronavirus, pues un análisis del diario The New York Time mostró que Perú, Estados Unidos o la Ciudad de México también efectuaron conteos por debajo de los reales.



Según este estudio publicado por el diario estadounidense a principios de mes, Perú encabeza la lista de países en los que los datos subrepresentan el balance de la crisis, con una sobremortalidad de 136% entre abril y junio.



En la Ciudad de México, entre el 30 de marzo y el 28 de junio este parámetro llegó a 126%.



En Nueva York, el número de muertos se triplicó en la primavera boreal, pero un 22% de los fallecidos no fueron incluidos en los informes oficiales a falta de pruebas.



Para calcular el balance real de la epidemia, los expertos en demografía y otros académicos no se remiten únicamente a los casos confirmados mediante pruebas, sino que también utilizan estadísticas oficiales, certificados de defunción y comparan el total con las cifras de los años anteriores.



Este método se utiliza habitualmente para estimar los balances de la gripe.



El 4 de abril, Italia señaló que registró oficialmente más de 15.000 muertos por el covid-19. En las estadísticas oficiales, entre el 1 de marzo y el 4 de abril, 41 329 personas murieron en Italia, frente a un promedio de 20 000 en los cinco años anteriores.



Esto representa un aumento de la mortalidad de 104,5%, según los investigadores.



En este periodo, los datos oficiales del covid-19 eran registrados en el hospital y en una minoría de las casas de reposo, lo que explica la subrepresentación de los datos.



En Lombardía, la región más golpeada, la sobremortalidad fue de 173% con respecto a los años anteriores y para los hombres este indicador llegó a 213%.



Con la mayor disponibilidad de pruebas ha mejorado el conteo de casos y por ejemplo en Nueva York -que fue durante varios meses el mayor foco de la pandemia en Estados Unidos- la diferencia entre el balance oficial y el real casi ha desaparecido.