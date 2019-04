Sistema de bicicleta pública requiere ajustes

LEA TAMBIÉN

Esta semana, Quito será la sede del octavo Foro Mundial de la Bicicleta, entre el 24 y el 28 de abril del 2019. Se trata de un encuentro que se realizó por primera vez en Porto Alegre, Brasil, en el 2012, un año después de que 20 ciclistas fueran atropellados por un automóvil.

La edición de Quito se inspira en el concepto de una minga andina, con el fin de que el trabajo de la comunidad que se mueve a pie, en bicicleta o en auto actúe en conjunto para mejorar la convivencia en la ciudad y que la gente pueda movilizarse de forma libre.



Precisamente, desde el 2012, cuando se realizó el primer foro, en la ciudad funciona BiciQ. Se trata de un sistema de bicicleta pública para motivar este modo de transporte alternativo en las calles.



Sin embargo, 518 bicicletas se perdieron entre el 2016 y diciembre del año pasado, el seguro informó que no se pagará la indemnización por incumplimientos en el contrato.



Además, según el concejal Carlos Páez, la administración, que desde el 2017 está a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), no cumple con la norma.



La Procuraduría del Municipio señaló que “no es legal” la resolución del 21 de abril del 2017, que encargó la operación a la AMT, porque no la aprobó el alcalde Mauricio Rodas.



Diego Naranjo, director de Seguridad Vial, explica que la AMT recibió el sistema por disposición de la Secretaría de Movilidad y ha operado sin problema. A partir del criterio jurídico de la Procuraduría, está previsto que la Secretaría genere una ratificación “porque el servicio nunca paró”.



Debido a que las 317 bicicletas mecánicas ya cumplieron con su vida útil, se hizo un ‘overhall’ (reparación integral) y un mantenimiento a las 296 eléctricas. Sin embargo, solo está operativo el 70%, porque debido al mal uso de algunos ciudadanos, es necesario repararlas constantemente.



Páez afirma que el proyecto no ha avanzado como debería. Luego de fijar estaciones en sitios como los parques La Carolina y Bicentenario, el plan era extender el servicio hasta Quitumbe, en el sur. Así, las bicicletas públicas estarían al alcance de la gente, para que salga de paradas de transporte público y deje su auto. Cree que la nueva administración, que asumirá el 14 de mayo del 2019, debería revisar y aplicar el plan.



El edil agrega que el sistema ahora es más caro, porque los agentes ganan sueldos sobre los USD 900 y el trabajo de entrega de bicicletas podría cubrirse con un sueldo básico.



Pero Naranjo explica que los agentes a cargo se encuentran en vulnerabilidad y es su derecho laboral una reubicación a una tarea menos demandante.



El sistema cuenta con 80 personas en las cicloestaciones, guardavías, rebalanceadores (que distribuyen las bicicletas) y personal de mantenimiento.



Según la Epmmop, entre el 2016 y el 2018 se han implementado 129 km de ciclovías en la red norte y 67,43 en el sur. En Cumbayá están previstos 57 km, en siete etapas.



En lo que va del año, se ha realizado un mantenimiento y renovación de la señalética horizontal y vertical en ciclorrutas de la Amazonas, Colón, Patria, Carrión, Flores, Tarqui y Eloy Alfaro. Hasta abril, la ciudad ha invertido USD 658 537 en estas vías.

Entre enero y marzo del 2019, se han impuesto 214 sanciones a conductores que con su auto han invadido la vía de los ciclistas. Esta cantidad bajó respecto del mismo período del 2018, cuando fueron 312 casos. Por irrespeto al ciclista se han aplicado 12 sanciones frente a las siete del 2018.