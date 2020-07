Simpatizantes de Álvaro Noboa no descartan que se candidatice con otro movimiento, tras la cancelación de su partido

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una veintena de simpatizantes del partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA) se concentró en los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el norte de Quito, la mañana de este viernes 31 de julio del 2020.

Los militantes realizaron un plantón en rechazo a la cancelación de esa organización política, liderada por el empresario bananero, Álvaro Noboa. El Pleno del CNE, con el voto dirimente de la Presidenta, Diana Atamaint, resolvió la eliminación del partido, por incumplir con el inciso tres del artículo 327 del Código de la Democracia.



Iván Tinillo, coordinador de parroquias rurales de AEA, considera que la resolución fue “arbitraria” y recordó que según el calendario electoral vigente, el 19 de junio pasado se debía cerrar el registro de organizaciones políticas que pueden participar en las elecciones generales del 2021. “Tenían que realizar un reglamento. ¿Por qué no hicieron a tiempo las cosas?”, cuestionó.



Marco Pérez, coordinador del partido en Pichincha, denunció una “maniobra política” para impedir la participación de Noboa y dijo que apelarán la resolución ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Mientras tanto, continuarán con los procesos internos para elegir precandidatos.



Además, reconoció que tienen la alternativa de “muchas organizaciones que le están pidiendo” a Noboa correr por la Presidencia y hablaron de un “complot” para impedir su participación en los comicios, previstos para el 7 de febrero del 2021. “Será el abogado y su cúpula quienes decidirán en donde participaremos”, mencionó Tinillo.



Noboa, quien anunció que buscará por sexta ocasión la Presidencia de la República, difundió el jueves 30 de julio un video en redes sociales, en donde menciona que sospecha de un “intento de fraude electoral”.



El CNE canceló la inscripción de AEA, por no cumplir lo que establece el artículo 327 del Código de la Democracia. Según el inciso tres de esa norma, se cancela la inscripción de una organización de ámbito nacional “si no obtienen el cuatro por ciento de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a escala nacional; o, al menos tres representantes a la Asamblea Nacional; o, al menos el ocho por ciento de alcaldías; o, por lo menos un concejal o concejala en cada uno de, al menos, el diez por ciento de los cantones del país”.



El inicio del proceso de cancelación de Adelante Ecuatoriano Adelante y de otros 12 movimientos provinciales se probó el 5 de junio pasado. El CNE otorgó diez días de plazo para que presenten sus descargos de defensa.