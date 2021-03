Cierre de playas, prohibición de venta de licor, restricción vehicular... Medidas del COE Nacional para evitar contagios en Semana Santa

La noche del pasado domingo 28 de marzo de 2021, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional debía mantener una reunión para abordar el feriado de Semana Santa y la situación epidemiológica del país, en medio de un considerable aumento de casos covid-19 a escala nacional.

La mañana de este lunes 29 de marzo de 2021, el presidente Lenín Moreno anunció algunas de las medidas adoptadas por el COE nacional a través de su cuenta de Twitter. Entre estas medidas se encuentran:



- La prohibición de venta y consumo de alcohol desde las 18:00 durante el viernes 2 y sábado 3 de abril. La misma medida regirá el próximo martes 30 de abril y el miércoles 1 de mayo, durante el feriado por el Día Internacional de los Trabajadores.



- Se hizo un llamado para que los COE cantonales dispongan el cierre de sus playas los días 2, 3 y 4 de abril, de Viernes Santo a Domingo de Resurrección.



- Eventos masivos suspendidos.



- Restricción de circulación para vehículos livianos en vías nacionales desde el primer día de abril, así:



Jueves 1 de abril desde las 12:00 no podrán circular vehículos con placa impar.

Viernes 2 de abril se prohíbe el paso de los automotores con placa par.

Sábado 3 de abril no podrán salir los aquellos con placa impar todo el día.

Domingo 4 de abril no podrán transitar los de placa par todo el día.



La red vial nacional estatal es una cadena de carreteras y autopistas que conforman un perímetro total de 10 285 y sobre las cuales rige jurisdicción del Gobierno Central. Es decir, son aquellas vías que no dependen de los gobiernos locales.



✅Restricción de circulación de vehículos livianos en vías nacionales con control de placas desde 12am hasta 12pm



¡Seguimos vacunando pero es necesario tomar acciones para proteger a ecuatorianos!

Recuerden, la responsabilidad ciudadana es vital para frenar el aumento de casos. — Lenín Moreno (@Lenin) March 29, 2021

Más de 200 personas en lista de espera hospitalaria en Pichincha



La cantidad de casos de covid-19 aumentó 13,4% en un mes en Ecuador, el pasado domingo 28 de marzo del 2021. Ecuador registró un total de 324 482 casos positivos de covid-19, según la última actualización de contagios divulgada la mañana de este domingo 28 de marzo de 2021 por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Hace exactamente un mes, el domingo 28 de febrero se reportaban 286 155 casos confirmados.



El reporte de casos de ayer da cuenta de un aumento de 1 783 casos con respecto a los datos entregados el sábado 27. Mientras tanto, el total de fallecimientos en el contexto de la epidemia en Ecuador asciende a 16 738.



El director del ECU-911, Juan Zapata, informó la mañana del lunes que la capacidad hospitalaria de Pichincha tenía una lista de espera de 211 personas; Guayas, de 89; y Manabí, de 67. Dijo además que, en cuanto a número de fallecidos entre marzo y abril, "hay un crecimiento del 25%". Comparado con marzo del 2019, "hay un incremento del 40%", dijo Zapata.



Un llamado a los COE cantonales



"Lastimosamente, los exhortos del COE nacional no han tenido el eco que la situación epidemiológica del país requiere. Por lo tanto, el COE nacional conmina a los COE cantonales a que tomen medidas restrictivas referentes al cierre de playas en todo el eje costero del país, el control del consumo de bebidas alcohólicas, el buen uso del espacio público, la movilidad en sus territorios y sobre todo estrategias que permitan la disminución de las aglomeraciones, así como los aforos y los horarios en los diferentes locales comerciales", agregó Zapata.