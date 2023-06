Wagner Bravo: 'Hay que infiltrar al sistema de agentes de Inteligencia' en Penitenciaría

Wagner Bravo dice que en la Penitenciaría hay corrupción. Considera que se debe infiltrar al sistema de agentes de Inteligencia. Foto Secretaría de Seguridad

El secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, dijo este 29 de junio de 2023 que se llevan adelante procesos contra la corrupción detectada en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Varones N. 1 de Guayas. El lugar es conocido también como La Penitenciaría del Litoral.

Bravo informó que la semana pasada visitó La Penitenciaría y La Roca, cárcel de máxima seguridad de Guayaquil.

“En La Roca hay, este momento, nueve personas de alta peligrosidad”, manifestó en radio City. Allí se realizan adecuaciones para trasladar a cabecillas de grupos delincuenciales que “están haciendo problema en otras cárceles”.

“En La Roca no entran armas. No hay teléfonos celulares, lo he comprobado. Sí han sacado algunas personas del servicio de agentes penitenciarios. Se tiene algunos procesos para algunos policías y militares que podrían estar comprometidos”, aseguró.

En cambio, en La Penitenciaría se arreglan los pabellones para realizar un mejor manejo de la rehabilitación y un mejor control.

En esa cárcel “sí hay corrupción, es lo que estamos detectando. Se están realizando los procesos, vamos en la lucha contra la corrupción”, resaltó.

Según el Secretario de Seguridad, hay que infiltrar al sistema de agentes de Inteligencia en la Penitenciaría. Es un proceso que toma tiempo para que no puedan ser identificados los uniformados porque sus vidas corren peligro, explicó.

También se requiere de un trabajo de cooperación internacional, dijo, porque muchas de las cabezas de los grupos criminales se encuentran fuera del país.

El funcionario sostiene que no se puede informar con nombres y apellidos cuando se identifica a una persona supuestamente comprometida con la corrupción. “Todo el mundo tiene derecho a un proceso investigativo” y es en la Función Judicial donde hay demoras para juzgar, comentó Bravo.

Reducción de índice de muertes

Bravo señaló que el “proceso del sistema de Inteligencia todavía se está consolidando” porque se destruyó. Ese se utiliza para identificar la introducción de armas a las cárceles y conocer la supuestas órdenes de sicariatos desde el interior de las mismas.

En ese contexto, recordó que la mayoría de los 8 500 policías graduados anteriormente formarán parte del eje investigativo y de Inteligencia de la Policía Nacional para capturar a los cabecillas y atacar a las estructuras criminales.

Al ser la delincuencia un problema estructural. No se pueden ver los resultados de la noche a la mañana, señaló Bravo. “Estamos en un 18,5% de muertes por cada 100 000 habitantes. Lo estamos controlando” mencionó al asegurar que ese índice ha bajado.

El funcionario dijo que se arman estrategias para una mejor distribución de los policías y el trabajo de las Fuerzas Armadas, de modo que los resultados se puedan ver a mediano y largo plazo.

Además, pidió a la ciudadanía que denuncie actos de corrupción porque eso contribuye al trabajo de la fuerza pública. También hizo un llamado para que el próximo Gobierno, que entre en funciones desde noviembre, no destruya la gestión actual. “Todo es perfectible”, refirió.

Este 29 de junio se realizó un operativo para el control de armas y explosivos en el Centro de Privación de Libertad Bolívar N.1. Estos operativos intentan neutralizar las operaciones delincuenciales que se dirigen desde el interior de los centros de detención.

