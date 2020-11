Secretaría de Salud de Quito pide suspender los eventos públicos durante las fiestas de Quito, Navidad y fin de año

Este martes 10 de noviembre del 2020 la Secretaría de Salud del Municipio de Quito dio a conocer una serie de recomendaciones para evitar un nuevo pico de contagios de covid-19 debido a las festividades de diciembre.

Durante la sesión del Concejo Metropolitano, en el que se hizo un balance del impacto de la pandemia en la capital, Francisco Pérez, director metropolitano de Políticas y Planeamiento de la Secretaría, indicó que Quito aún no supera la primera ola de contagios, no obstante, es necesario tomar medidas para evitar un posible rebrote el mes entrante, y un posible colapso del sistema sanitario.



Con ese objetivo, la Secretaría recomendó suspender los eventos públicos durante las Fiestas de Quito, Navidad y Fin de año.



Además, evitar reuniones de más de 10 personas, suspender cualquier tipo de evento público, y la venta de alcohol durante horarios específicos los fines de semana y feriados.



También, aconsejó la no realización de conciertos, eventos deportivos y bailes populares en diciembre. Y el festejo de Navidad en hoteles, restaurantes, entre otros.



Otra de las sugerencias tiene que ver con diferir la apertura de bares y discotecas con planes pilotos, y que los restaurantes mantengan el aforo del 50% y prefieran el servicio a domicilio.



Asimismo, hacer controles intensos del cumplimiento de los aforos en los centros comerciales y supermercados, con especial atención en los patios de comidas.



Entre las medidas generales se encuentran salir de casa solo si es necesario, usar mascarilla incluso en las reuniones familiares y evitar los lugares concurridos, cerrados y que impliquen contacto físico.



Respecto a la movilidad, la Secretaría recomendó mantener las restricciones de circulación de vehículos particulares del Hoy Circula, e introducir conceptos como el auto compartido para incrementar el número de personas promedio que viajan en autos particulares. De igual modo, favorecer la circulación de transporte alternativo como la bicicleta.



Incluso, solicita establecer horarios de abastecimiento de locales comerciales restringiendo la circulación de vehículos de carga a horas de la madrugada y noche, así como mejorar el control de circulación vehicular y uso de salvoconductos.

En cuanto al transporte público, aconseja mantener el aforo en el 50% y mejorar las frecuencias y horarios de rutas de alta demanda en horas pico. Sugiere, además, no iniciar clases presenciales en escuelas, colegios y universidades.