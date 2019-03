Sara Paredes: ‘Edificio no debe ser una U. indígena’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿Qué le motiva para postularse a la Prefectura de Pichincha?

Haber trabajado más de 12 años desde y para la ciudadanía, pensar que ya es hora de que la Prefectura sea liderada y administrada por una mujer.

¿Qué es lo primero que haría, de llegar a este puesto?

Llamar a la ciudadanía, dar un agradecimiento y ponerme a trabajar y dar inicio a todo este proyecto.



¿Cuáles son sus principales propuestas?

Inclusión ciudadana, producción, equidad, turismo, educación, seguridad.



¿Cómo impulsar el turismo?

El turismo debe convertirse en una verdadera herramienta que genere nuevos puestos de trabajo. Debe convertirse en una verdadera industria. En nuestro plan, entre otras cosas, proponemos declarar a la Ciudad Mitad del Mundo como ciudad turística mundial.



¿Qué uso propone para el edificio que actualmente tiene Unasur en el sector?

Mi esposo es el candidato a la junta parroquial de San Antonio de Pichincha. Con él hemos de luchar para que la sede de Unasur no se convierta en una universidad indígena. San Antonio de Pichincha, la Mitad del Mundo, es un lugar netamente turístico; por lo tanto, ese edificio deberá potenciar el turismo, ¿por qué no un museo o una oficina de turismo?



¿Cómo ayudar a los productores de sectores alejados de la provincia?

La tecnificación, la capacitación, la socialización son los mecanismos más óptimos para poder apoyar y llevarles todas las herramientas necesarias.

¿Y en vialidad?

El plan debe contar con una verdadera auditoría de las vías ya existentes en la provincia, que contenga un levantamiento de información, una verdadera planificación y un diagnóstico actual de las mismas para conocer la situación real de las carreteras que tiene la provincia y ver en dónde debemos aumentar la capacidad.



¿Cómo ha dado a conocer sus propuestas de campaña?

Yo estuve en desacuerdo desde un inicio con utilizar el presupuesto que el CNE así lo establece por ley. Yo lo que he hecho es dar a conocer mis propuestas a través de un puerta a puerta, con perifoneo en los cantones. Me he movido con recursos únicamente de mi familia y de las personas que han querido ayudarme en este nuevo reto.



¿Por qué usted se considera una quiteña adoptiva?

Llegué a los ocho años de edad, mis padres vinieron desde Riobamba, y Pichincha me ha acogido y me ha dado todo lo necesario para convertirme en la mujer que soy el día de hoy, una mujer productiva, emprendedora y qué sabe a dónde quiere llegar.



¿A qué se dedica?

Soy fundadora de una unidad educativa. No descuido en la mañana lo que es la educación a los niños, niñas y adolescentes. De hecho, entre uno de mis ejes se encuentra la educación.



¿Qué otro cargo de elección popular usted ha desempeñado?

En la Constituyente del 2008 fui asambleísta con el Partido Renovador Institucional con el líder Álvaro Noboa Pontón.