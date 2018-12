En Santo Domingo se cierra inscripción electoral con 27 partidos y movimientos

LEA TAMBIÉN

Las organizaciones políticas de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente del Ecuador, llegaron en caravanas a la Junta Provincial Electoral para registrar a sus candidatos que aspiran a una dignidad en las elecciones seccionales del 2019.

Personas vestidas con los colores de sus partidos y movimientos políticos se aglomeraron en la cuadra exterior de la entidad electoral para esperar el llamado al registro, que empezó a las 10:00 y finalizó a las 18:00 de este viernes 21 de diciembre del 2018.



En la provincia Tsáchila están habilitadas 28 organizaciones políticas para participar en las elecciones locales de marzo de 2019. Pero solo 27 registraron candidatos para alcaldes, prefecto, viceprefecto, concejales y vocales de las juntas parroquiales.



El movimiento Podemos no presentó postulantes hasta las 18:00 de este viernes 21 de diciembre del 2018, cuando se cerró la etapa de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Sus militantes agradecieron la consideración y se retiraron de la entidad.



Solo este día, el 57% de los movimientos y partidos políticos autorizados para terciar en las elecciones realizaron el registro de sus candidatos. El otro 43% inscribió a sus aspirantes entre el 22 de noviembre y 20 de diciembre. En los registros de la Junta Provincial Electoral constan cuatro alianzas.



Se trata de la coalición Unidad integrada por Democracia Sí, Construir, 5 de Febrero y Walter Ocampo Heras. También está la alianza Acuerdo Ciudadano conformada por Centro Democrático, Pachakutik, Creo y Concertación. Además las alianzas Positivo-Partido Social Cristiano, y Alianza País-Victoria. Figuras ya conocidas constan entre los candidatos inscritos.



Entre ellos el actual alcalde, Víctor Manuel Quirola y la ex gobernadora Mary Verduga que aspira a la prefectura. Ambos abanderan la alianza Victoria -Alianza País. Geovanny Benítez, el ex prefecto, busca la alcaldía con la alianza Positivo-PSC en cuya coalición lo acompaña el expresidente de la Asociación de Ganaderos, Gruber Zambrano, que se postuló para la Prefectura. A última hora se conoció la candidatura del ex seleccionado, Jaime Iván Kaviedes, quien se inscribió para una concejalía con el movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante.



Ahora la Junta Provincial Electoral se prepara para una siguiente fase.



Velkis De Los Reyes, presidenta de esa dependencia, informó que una vez revisada la documentación de los partidos políticos, se notificará a todas las organizaciones sobre las candidaturas inscritas.

Eso está previsto para este sábado 22 de diciembre del 2018. La provincia elegirá a un Prefecto y Viceprefecto, dos alcaldes, 15 concejales urbanos y 8 rurales y 50 vocales de juntas parroquiales. 379 928 personas irán a las urnas que se instalarán en 120 recintos electorales en los cantones Santo Domingo y La Concordia. Del total de electores, 192 316 son hombres y 187 612 mujeres.