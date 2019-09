Santiago Guarderas: ‘Se analiza rotar la restricción para evitar comprar otro auto’

LEA TAMBIÉN

De acuerdo con la resolución expedida por el Alcalde, cada dos meses se debe hacer una evaluación técnica por parte de la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, creo que es importante tener una primera visión como administración y, claro, el balance es bastante positivo. La experiencia de todos es que hay una disminución en el tráfico, no hay congestión y hay más fluidez en el tránsito. La gente comenta que en un recorrido que antes demoraba una hora, hoy lo hace en 20 o 15 minutos.

El balance de la movilidad es positivo, sin embargo, hay quienes piensan en comprar otro auto para evadir la restricción.

No es la única medida que vamos a tomar. Yo quiero anticiparles, porque esta es una disposición que se la ha venido discutiendo por parte de la Secretaría y el Alcalde, y es que el sistema va a ser rotativo. Una vez que se haga el análisis de la medida en dos meses, existe la posibilidad, bastante factible, de que se vayan a cambiar los números de aplicación de la restricción. Así se evitará que la medida tenga como efecto que la gente se compre otro auto, como ocurrió con el pico y placa, porque ese no es el sentido.



Pero el cambio en el día de restricción puede confundir a la gente.

Le he expresado varias ocasiones al Alcalde que debemos hacer un proceso de publicidad previa para anticiparnos a la situación. Debemos reconocer que todos nosotros ya tenemos en el chip cuál es el día en el que no podemos circular. Pero si hacemos publicidad importante, con anticipación, va a dar resultado. Además, esa medida no es nueva, en Bogotá ya se aplica así la situación.



¿Qué medidas alternativas se han tomado?

Estamos tratando los horarios diferenciados. Por ejemplo, los empleados municipales están entrando a las 09:00, para que no coincidan con el sector público. Además está el tema de las ‘olas verdes’, que se logró con la sincronización de los semáforos, para que los vehículos puedan transitar. El reajuste en ciertas vías por la repavimentación para que algunas sean unidireccionales o bidireccionales. Todo eso ayudará al tema de la movilidad durante este periodo transitorio.



El pico y placa dio resultado positivo en un inicio, pero luego no, porque el parque automotor sigue creciendo. El tema de fondo es la mala calidad del servicio de transporte: la incomodidad, el maltrato y las distancias.

Estamos trabajando en esa línea. Aprovechando que el otro año estará en circulación el Metro y debemos hacer un sistema integrado en el que se pueda pensar en rediseñar las frecuencias para que abarquen todo el servicio que la ciudad requiere. El horario, el sistema de recaudo, la tarjeta inteligente. Es evidente que si queremos mejorar la movilidad, la alternativa es que la gente deje el auto en casa y use el servicio público, que además debe nutrirse con una cantidad determinada de pasajeros. Queremos que sea seguro y cómodo ir en bus, con conductores capacitados y que lleguen a todas las rutas. Porque el Metro servirá de norte a sur, pero hay que dar servicio de este a oeste. Es importante trabajar en ese tema. Se debe pensar en la tarifa, en fin... hay varios puntos.

La anterior administración puso parámetros para el pago de compensaciones y mejorar el servicio, pero el usuario no sintió esa mejora.

Se deben modificar los contratos que están vigentes, porque queremos incluir los parámetros de calidad y seguridad. En ese tema, el Concejo en estos cuatro meses aprobó una Ordenanza del cierre del proceso del servicio de taxis y está en discusión otra ordenanza que tiene que ver con los buses intracantonales y los que prestan el servicio interno en Calderón.



La inseguridad es el tema que más preocupa a la comunidad.

Está claro que el tema de seguridad le pertenece al Estado, pero hay una decisión de incidir en temas de seguridad. El Alcalde me ha delegado el tema de la repotenciación de las UPC. Es una tarea fundamental y el Municipio está dispuesto a intervenir.



¿Cuántas se mejorarán?

Hay alrededor de 220 UPC, algunas de ellas deben ser rehabilitadas casi totalmente, porque se volvieron guaridas de maleantes. Allí se colocará iluminación y se ocupará el espacio público. Los maleantes van donde no hay mucha gente, lugares poco iluminados. Allí se pueden hacer ferias culturales o turísticas. Vamos a ocupar ese espacio y a impedir que se ahonde el problema. Además, estamos trabajando con los ministerios de Interior y Defensa para el control. Pensamos en dotar a la Policía de vehículos y motos y pedimos que doten de más personal, porque hay un déficit de 7 000 uniformados en el Distrito. En las próximas semanas suscribiremos con el Ministerio del Interior el tema de repotenciación de las UPC y UVC. Queremos hacer una UVC en La Marín.



¿Y la seguridad en buses?

En el transporte municipal se dispuso que vaya un agente metropolitano y ha dado muy buenos resultados, han disminuido los robos en el interior.

El Metro es la columna vertebral de la reorganización. ¿Cómo avanza?

En teoría, la obra física va a concluir en diciembre; pero falta la otra fase del contrato que son las pruebas y la elección del operador. Además, está pendiente el tema del recaudo, de la tarifa integrada. Quizás empiece a operar en el segundo semestre del 2020.



¿Que pasará después de 8 meses, puede ser que el Hoy no circula se quede?

No creo. Vamos a ver. Esa evaluación impuesta en la resolución nos permitirá evaluar técnicamente cómo se va aplicando la medida. En principio es provisional. Creo que sí cumple los fines, en ocho meses posiblemente regresemos al pico y placa.