Rostros conocidos entran en las listas de los partidos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La fórmula no es nueva. Los partidos y movimientos aceleran la conformación de sus candidaturas para las seccionales del 2019, en las que no se descarta, una vez más, a los ‘talentos de pantalla’, futbolistas, artistas y exreinas de belleza.

Aunque la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales será entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre próximos, los primeros nombres de los ‘rostros conocidos’ se han empezado a conocer y a difundir.



Varios de ellos ya hacen trabajo territorial para promocionarse en provincias como Guayas, El Oro, Carchi, Chimborazo, Esmeraldas y Azuay. Para algunos la actividad proselitista es nueva, para otros no, porque ya participaron en comicios pasados.



En Guayaquil hay quienes buscan ser concejales. En las filas del Partido Social Cristiano (PSC) se definieron las cabezas de listas. Así, en la circunscripción uno estará May­ra Montaño, actual asambleísta y expresentadora de noticias conocida como ‘La Bombón’. Le seguirá en la lista el radiodifusor Luis Almeida.



La circunscripción electoral 2 estará encabezada por los actuales concejales Josué Sánchez y Luzmila Nicolalde, recordada por su animación en la pantalla chica. Para el distrito 3 se definirá entre el comentarista deportivo Andrés Guschmer y el expresentador de noticias Jorge Rodríguez; y en el lugar dos estará la expresentadora Úrsula Strenge.



También para concejales de la urbe porteña se analizan en Centro Democrático (CD) los nombres de la expresentadora de televisión y actual presidenta de la organización, Nathaly Toledo, y el expresentador Diego Spotorno. Mientras, para la Alcaldía de Daule participará Tatiana Roha, exjurado del programa ‘BLN’.



En ambas agrupaciones se defiende la participación de esas figuras. En el socialcristianismo aún no se adelantan detalles respecto de los nombramientos para las concejalías del Puerto Principal.



Para Toledo, quien ya fue candidata a la Asamblea en el 2017, la pantalla es una plataforma interesante para que la gente conozca a un personaje. Sin embargo, indicó que los cuadros conocidos de la organización han participado en los procesos políticos y sociales.



En Machala, la exreina de la ciudad, Liliana Loayza, buscará ser concejala, bajo la bandera del PSC. En Esmeraldas, el exseleccionado Carlos Tenorio manifestó su intención de correr por la Prefectura, aunque aún no adelantó por qué partido lo hará.



En Azuay intentará llegar a la Alcaldía de Cuenca el campeón olímpico de marcha Jefferson Pérez. Su postulación sería de la mano del flamante movimiento local Renace, cuya lista es la 107.



Pérez hasta ahora no se ha querido pronunciar al respecto, pero en su página de Facebook escribió: “Nuestro compromiso será trabajo hasta el agotamiento, honestidad, transparencia y capacidad”.



En Chimborazo, una de las figuras es Delfín Quishpe, quien buscará la Alcaldía de Guamote con Pachakutik. El artista desestimó los cuestionamientos y afirmó que avanza en su promoción con la difusión de sus propuestas para el desarrollo local. “Las críticas me fortalecen hasta el fin; yo amo y respeto a mi pueblo. Seré un alcalde con transparencia y honestidad”.



Widinson Serrano, en cambio, buscará la Prefectura de Carchi por el movimiento Democracia Sí. Gustavo Larrea, principal líder de esa agrupación, defendió la postulación del cantante. “Es un luchador político, es un ícono social de la provincia (…) no va a ser candidato por ser artista”, afirmó.



Para el analista Miguel Macías Cargminiani, el escenario evidencia una crisis de los partidos y movimientos políticos, que han visto en las figuras mediáticas un caudal de votos. “Los contratan porque son las figuras que salen todos los días en la televisión, periódicos y ponen los votos”.