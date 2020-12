Ropa, calzado y detalles pequeños prefieren los compradores en esta Navidad

Ropa, calzado y detalles pequeños es lo que más busca la gente durante esta temporada navideña. Los ciudadanos prefieren productos no tan costosos, debido a la situación económica por la pandemia de covid-19.

Marianela Berrazueta, administradora de Centro Comercial El Recreo (sur de Quito), explica que desde el pasado 16 de diciembre del 2020 se encuentran ofreciendo productos al público en horarios extendidos; este fin de semana se abre de 10:00 a 22:00.



“En este momento la gente está en busca de regalos. Se están dinamizando un poco líneas que no se han movido este año como la moda, perfumería, pequeños regalos, chocolates, entre otros”, comenta. Asegura que la gente tiene preferencia por productos económicos y menor cantidad de artículos.



Para impulsar las ventas hay ofertas en diferentes porcentajes por parte de los locales. Incluso, sí ha habido demanda de elementos de mayor valor como los electrodomésticos, aunque en un volumen menor a años anteriores.



“Estamos lejos de ser lo que éramos en años pasados. La demanda es un 40% menos que en diciembre del 2019”, dijo la administradora. Entre los factores que han llevado a esta situación está la falta de dinero; los cambios regulatorios, como un aforo menor; las necesidades de la gente, que son diferentes tras la pandemia, en lo referente a vestimenta, medicinas, imagen personal y otros.



Una situación similar es la que se vive en los 12 centros comerciales del ahorro en la ciudad, según explicó Joselito Curro, presidente del Centro Comercial Chiriyacu (sur de Quito) y vocero de la docena de esos negocios.



En el sitio que dirige la atención es de 07:30 a 19:30, de manera ininterrumpida. En los 590 locales de Chiriyacu se comercializa ropa, calzado, lencería de hogar, mochilas, maletas, muebles y comida. La gente prefiere, dijo Curro, productos no tan costosos.



“Compran lo básico. Lencería, calzado, prendas de vestir. La gente quiere artículos que no cuesten mucho. Hay jeans de USD 10, camisetas de USD 5, calzado de USD 10”, comentó. Los comerciantes se ajustan a la realidad económica de los compradores.



Mientras que en los centros comerciales de DK Management, que incluyen Portal Shopping, Granados Plaza, Quicentro Shopping, San Luis Shopping, Quicentro Sur (todo en Quito), San Marino Shopping (Guayaquil), Maltería Plaza (Latacunga) y Mall del Pacífico (Manta), la realidad es diferente. María Sol Meneses, gerente de Marketing del Grupo, señaló que todos los productos de las diferentes marcas tienen alta demanda.



“No hay distinción o preferencia ya que, en este mes de diciembre, a pesar de la pandemia, ha existido una alta demanda de compras”, señaló.



Con relación al rango de precios que prefiere el comprador, explica que varía de acuerdo a cada centro comercial, pero “va desde USD 80 hasta USD 150”.



Ambato





En esta ciudad del centro del país jabonería artesanal, peluches, chocolates, juguetería a mano y en un bajo porcentaje la ropa casual y de fiesta se compran en esta temporada. Sin embargo, los artículos de mayor demanda son los de tecnología como teléfonos, computadoras y tablets; tienen una alta promoción en los almacenes y redes.



Sin embargo, las ventas en algunos sectores como el textil bajaron en esta temporada. La falta de dinero, la prohibición de cenas navideñas, reuniones familiares y sociales, entre otros hizo que la comercialización se redujera, a pesar de las promociones y descuentos que ofertan los locales comerciales.



En almacenes Rita Shopping, que ofrece ropa casual y de gala, las ventas de temporada bajaron en un 90%. Rafael Medina, gerente, explicó que la gente tiene temor de salir a comprar.

En el local se aplican medidas de bioseguridad para evitar posibles contagios. Además, el aforo, repartido en dos plantas, es del 30%. “En siete meses ha habido bajas en nuestras ventas y algo similar ha ocurrido en los 15 primeros días de diciembre”, dijo el empresario.



Medina explicó que se promocionan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y más. También se ha implementado descuentos entre el 10% y el 15% y la segunda prenda a mitad de precio, pero no se ha logrado incrementar las ventas.



No es el mismo panorama el que se vive en la tienda de peluches y muñecos Lily Toy's, ubicado en la parroquia Izamba, al norte de Ambato. Allí, las ventas en diciembre se incrementaron en un 50% con relación al año pasado. Muñecos como el pulpo reversible y más son la nueva tendencia en el mercado.



La firma comercializa sus productos a través de las redes sociales, a escala nacional. Valeria Ortega, gerente, mencionó que espera cubrir la demanda que tienen por redes sociales y en los locales ubicados en Ambato y Guayaquil.



También abrió una línea de ventas para que los ecuatorianos en el extranjero compren a través de las redes sociales. La entrega se realiza en Ecuador de forma gratuita.