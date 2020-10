Romo dice que un año después de las protestas de octubre del 2019 no hay ‘mayor avance’ en las investigaciones

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, cree que uno de “los probables pendientes” -a un año de la protesta de octubre del 2019- ha sido la investigación de la revuelta, pues “no ha habido mayor avance”.

“No tenemos ningún resultado respecto a financiamiento, no tenemos a nadie sancionado por el tema de los secuestros, hay una sola persona que ha sido sentenciada tras los hechos de octubre: el agresor del periodista Freddy Paredes”, dijo Romo.



La declaración la realizó la tarde de este 12 de octubre del 2020, en el marco de la presentación del libro: ‘Octubre, la democracia bajo ataque’, de autoría de la ministra y de Amelia Ribadeneira.



Romo cree que se debe investigar el financiamiento y también la participación de gobiernos seccionales en ese financiamiento.



“Creo que es parte importante, no solamente fue este dinero posiblemente de cooperación, no solamente fue el dinero posiblemente de recursos ilegales: contrabando, narcotráfico, minería, sino también creo que hubo recursos públicos que se utilizaron ahí y ojalá sea parte de las investigaciones que se lleven adelante”.



La ministra recordó que una de las hipótesis fue que más allá de remover al presidente Lenín Moreno, hubo un intento de golpe para terminar con la institucionalidad del Estado, pues la agresión fue también contra la Contraloría y la Fiscalía.



Explicó que entre las denuncias que el Estado ha presentado consta una contra el dirigente indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza. “La más importante que nosotros presentamos no fue por un intento de golpe de Estado, sino por secuestro (…) ese proceso existe, yo lo firmé”.



También, dijo, hay otros que no fueron presentados por el Gobierno. Uno de ellos es el de la Contraloría por la quema de uno de sus edificios. Ese proceso se inició por un presunto delito de terrorismo, pero luego cambió la figura a sabotaje.



“Hoy el proceso está suspendido porque los abogados de los detenidos esa tarde en Contraloría han argumentado que se necesita un peritaje cultural porque hay algún tipo de relativismo que tiene que ser considerado antes de sancionar”.



En tanto, Ribadeneira detalló el contenido del libro. Indicó que tiene dos características. La primera narra los hechos entre el 1 y 14 de octubre bajo contexto e información para que los lectores puedan comprender las decisiones que el gobierno tomó durante esos días.



La segunda característica es que está escrita por dos personas que vivieron la crisis desde del Gobierno. Recordó que como asesora de Romo vivió este episodio de la historia nacional desde la sala de crisis de la Policía, desde donde se dirigió la actuación de los uniformados.