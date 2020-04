Ministra Romo sobre eventual muerte cruzada: ‘Vamos a hacer lo que sea necesario para darle al país una salida’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Si es que los empresarios, los ciudadanos, los trabajadores, la Asamblea le dicen que 'no' al Gobierno, no se lo están diciendo al Gobierno, le están diciendo al país". Con esas palabras la ministra de Gobierno, María Paula Romo, respondió la noche del 17 de abril del 2020 a los cuestionamientos que han hecho distintos sectores al llamado proyecto de Ley de Apoyo Humanitario en el contexto de una crisis generalizada por el covid-19 en Ecuador.

"Esta no es una iniciativa del Gobierno, esta es una medida para poder responder a la crisis y para que el país tenga una salida. Si es que la Asamblea tiene una mejor alternativa que la que el Gobierno ha presentado, estamos deseosos de escucharla y la vamos a escuchar", dijo la ministra Romo, en referencia al proyecto de Ley que fue enviado la noche del 16 de abril al Parlamento y contempla, entre otros temas, reformas laborales y la creación de contribuciones especiales para trabajadores y empresas.



"Como Gobierno nos ha tocado la responsabilidad, al presidente (Lenín) Moreno, al equipo que lo acompaña, de conducir un momento tan difícil", señaló la funcionaria, en cadena nacional televisada, donde respondió a preguntas de los periodistas Juan Carlos Calderón, de Plan V; Vanessa Hervás, de los Medios Públicos, y Gonzalo Ruiz Álvarez, de Grupo EL COMERCIO.



El proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, enviado con el carácter de económico urgente, deberá ser aprobado, modificado o negado por la Asamblea en un plazo de 30 días. Si los legisladores no votan (incluso con su rechazo), la propuesta presidencial entrará en vigencia después de ese plazo.



Pero si antes del 16 de mayo la Asamblea rechaza el proyecto, "¿el Gobierno está pensando en la muerte cruzada?", preguntó uno de los periodistas.



"Hoy en la mañana me llamó un político de mucha experiencia, retirado ya de la política, y conversó conmigo un par de minutos y me dijo: 'Le voy a decir una cosa: Lo que a este Gobierno le ha tocado enfrentar yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo'. Nadie habría pensado en un escenario así, pero vamos a asumir la responsabilidad de hacer lo que sea necesario para darle al país una salida", respondió la Ministra de Gobierno la noche de este viernes 17 de abril.



"¿Y la muerte cruzada?", insistió el panel de periodistas.



"Lo que sea necesario para tener una salida", ratificó Romo y finalizó la entrevista.



La muerte cruzada es una figura contemplada en el artículo 148 de la Constitución de Ecuador para cerrar el Parlamento. "La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna".



La Carta Magna precisa que "esta facultad" presidencial "podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato". Ese plazo se cumple en mayo del 2020: Lenín Moreno se posesionó el 24 de mayo del 2017.



Asimismo, la Constitución dispone que en "un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales".



"Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo".



Ecuador cumplió un mes en estado de excepción



En la cadena nacional del viernes por la noche, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, realizó un balance de la emergencia sanitaria por el covid-19 en Ecuador, que desde el 16 de marzo se encuentra en estado de excepción.



Hasta el 17 de abril, el Gobierno ha confirmado 8 450 casos covid-19 en Ecuador ascienden a 8 450, de 29 596 muestras tomadas. Asimismo, ha descartado la enfermedad en 8 075 casos. Sin embargo, aún no hay los resultados de 13 071 pruebas tomadas.





Asimismo, el Gobierno ha reconocido 1 096 muertes en el contexto del covid-19. Según el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), 421 fallecidos por casos confirmados del nuevo coronavirus y otros 675 fallecidos por deficiencia respiratoria. Los datos se recopilaron desde el 13 de marzo del 2020, cuando se reportó el primer deceso en Ecuador.



Romo reconoció el represamiento de las pruebas. Cuando empieza esta crisis el Ministerio hacia pruebas en un solo laboratorio, el Instituto Nacional de Investigación para la Salud Pública (Inspi), en Guayaquil, que tenía una capacidad de 350 pruebas por día y el promedio de la cantidad de tomas que se hace desde los primeros días es de 500 en ese mismo período, señaló la Ministra.



¿Qué ha pasado en los últimos días? María Paula Romo respondió: El Estado ha triplicado su capacidad para hacer pruebas. Pero esto no ha resuelto el problema que venía arrastrando el sistema de salud de pruebas represadas de casi un mes. Hasta el momento hay casi 13 000 pruebas retrasadas, admitió.



Ya está instalado y calibrado el nuevo equipo (Cobas) que tiene una capacidad de realizar 1 400 pruebas diarias, dijo. "Aún no está funcionando al máximo. Ayer, jueves 16 de abril, se realizaron mil pruebas y se espera que hasta este 18 de abril funcione al máximo".



"Seguimos trabajando para tener más capacidad. Para ello se está calificando a los laboratorios de las universidades públicas y privadas para que realicen las pruebas", recalcó la Ministra.



Romo señaló que pruebas represadas irán a un tercer laboratorio para que se resuelvan ahí y evacuar con la capacidad instalada ya solamente las que siguen entrando. "Todavía es muy poco para lo que se necesita, sobre todo para la próxima fase, porque no podemos relajar las medidas de aislamiento sin pruebas", expresó la funcionaria.





No se realizará pruebas de covid-19 a toda la población



El Ministerio de Salud, dijo, tiene previsto diseñar muestras para saber en un determinado espacio qué porcentaje de población ha estado expuesta al virus. “No se va a hacer pruebas a todos los habitantes”, indicó.



En el informe, Romo reconoció que existe un déficit en el número de pruebas de diagnóstico que se pueden aplicar en el país para detectar esta enfermedad.



Romo dijo que la Red Pública de Salud, es decir el Ministerio de Salud (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta actualmente con 200 000 pruebas.



En este informe se enfatizó que Ecuador ha contado con la cooperación de Gobiernos internacionales, del sector privado y otros para afrontar esta pandemia. Se han recibido donaciones de trajes de protección, equipos médicos, insumos y otros.



Además, resaltó que hasta ahora el número de camas disponibles en las casas de salud no ha sido sobrepasado. Y que hubo un déficit de alrededor de 2 000 médicos que dejaron de asistir.



Con respecto al manejo de personas fallecidas en Guayas, Romo sostuvo que se ha mejorado en el tiempo de respuesta para recoger los cuerpos. Recordó que al inicio hubo temor sobre posibles contagios de parte de funerarias, médicos forenses y otros.



También comentó que no se conocerá si todas las personas que perdieron la vida en este periodo tenían covid-19, porque no se están haciendo pruebas a todos para conocer las causas reales de su muerte. Se está aplicando un procedimiento para conocer las posibles causas, basados en información de los familiares.



El Gobierno refirió que en los últimos días en Guayas se han registrado menos llamadas al 171 o 911 para alertar posibles problemas respiratorios. También hay una menor presencia de esos pacientes en emergencias.



Con relación a las medidas que se tomarán en las próximas semanas, el Ministerio de Gobierno informó que se mantendrán las restricciones actuales en las 24 provincias al menos durante este mes de abril. Pero se reactivará el sector de la construcción, con proyectos específicos y la entrega de material de papelería a domicilio.



Luego, se prevé que vendrán otras fases en las que se requerirá de la responsabilidad de todos los sectores e individuos.



Romo agregó que pese a la emergencia sanitaria se ha evidenciado que al menos un 50% de las llamadas que se hacen al ECU 911 son falsas. Por esto, en las actuales condiciones en lugar de suspender la línea se optará por aplicar multas de USD 100 que serán cobradas a partir de agosto en la planilla de servicios básicos.