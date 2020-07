Romo dice que presunto audio de asambleístas busca cuestionar 'eventual designación' a la Vicepresidencia

LEA TAMBIÉN

En la Base Naval de Salinas, en Santa Elena, se lleva a cabo el Gabinete Ministerial Ampliado, liderado por el presidente de la República, Lenín Moreno. El encuentro se realiza desde el mediodía de este viernes, 17 de julio del 2020.

Moreno se reunió con su equipo de ministros para analizar las acciones frente a la pandemia del coronavirus y también habló sobre la sesión de la Asamblea Nacional prevista para la tarde de este viernes, en la que se debatirá la terna para designar al cuarto Vicepresidente de su período. El Jefe de Estado espera que el Parlamento tome una determinación y recordó que, si no se logra un acuerdo, la primera persona de la terna asumiría la Vicepresidencia.



“Espero que la Asamblea tome la decisión. En caso de que no lo hiciera, también en cuanto manifiesta la Ley, la primera persona de la terna será seleccionada por el ministerio de la Ley, pues así lo determina la Constitución”, apuntó.

La terna para la cuarta Vicepresidencia en el gobierno de Lenín Moreno está encabezada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo (izq), el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, y Alejandra Muñoz, ex directora del Servicio Nacional de Aduanas. Fotos: Secretaría de Comunicación de Ecuador

La terna de Moreno la integran María Paula Romo, ministra de Gobierno; Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete; y María Alejandra Muñoz, directora del Servicio Nacional de Aduanas, en ese orden.



Durante el Gabinete, la ministra Romo se pronunció sobre una presunta conversación difundida por Ecuavisa, entre los legisladores Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, quienes son indagados por presunta delincuencia organizada.



Romo pidió que “no se confundan los diálogos políticos con los pactos de la regalada gana, esos no son nuestros. Ni tampoco diálogos políticos con la participación en ningún acto incorrecto o ilegal”. La ministra de Gobierno, quien es cuestionada en la Asamblea como cabeza de la terna para la Vicepresidencia, cree que se trata de cuestionar una eventual designación.

“Que no les sorprenda que he dialogado con asambleístas, alcaldes, prefectos, representantes de otros poderes del estado, porque ese es mi trabajo. Creo que el momento, el tono y la interpretación que se le está dando, sin lugar a dudas se está utilizando y se va a utilizar para cuestionar mi eventual designación”, apuntó la Ministra.



El Presidente defendió a los funcionarios que consideró para la designación del nuevo titular de la Vicepresidencia. “La semana pasada envié la terna, escogiendo a personas de extraordinaria calidad, en cuanto a su capacidad intelectual, rectitud, honestidad y su transparencia. Y también a su ejecutoriedad con respecto a la gestión pública. Cualquiera de las tres personas están en capacidad de hacerlo y están en capacidad de ocupar este puesto”, apuntó el Jefe de Estado.



Además, señaló que los funcionarios de la terna han “luchado denodadamente contra la corrupción” y que han golpeado a “mafias que han estado enquistadas” en los sectores público y privado. “Entonces hemos encontrado una feroz resistencia por parte de aquellas personas que se han sentido afectados. Eso es obvio que tenía que ocurrir, pero esto no va a dejar, bajo ninguna circunstancia, que nosotros sigamos con nuestra campaña fuerte, agresiva, contra todos aquellos que infringe la Ley y se apoderan de los recursos públicos”.



La ministra Romo aseguró que el Ejecutivo no está en disputa con la Asamblea. “Simplemente se ha activado el procedimiento constitucional para reemplazar al vicepresidente. No es una confrontación con la Asamblea. Estamos a la espera que la Asamblea tome la decisión que crea conveniente, en el ámbito de la Constitución”.

Con respecto al presunto audio de Mendoza y Azuero, la ministra de Gobierno indicó que ella no participa en la conversación y que ninguno de los presuntos involucrados menciona que ha cometido “ninguna incorrección o falta”.



“Lo que lo que sucede es que ambos permanentemente mencionan mi nombre. Ya se podrá constatar por qué, en qué momento, cómo fue grabado, con qué intención”, descargó la Ministra.