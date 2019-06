Justicia panameña rechaza devolver a la cárcel a expresidente Martinelli

LEA TAMBIÉN

Un tribunal de apelaciones rechazó este viernes 14 de junio del 2019 reenviar a prisión al expresidente panameño Ricardo Martinelli, enjuiciado por presunto espionaje a opositores durante su gobierno (2009-2014) , al desechar varios recursos de la fiscalía y abogados de las víctimas.

El Tribunal Superior de Apelación de Ciudad de Panamá confirmó el cambio de medida de prisión preventiva por detención domicialiria en favor de Martinelli, que había sido emitida el miércoles por el tribunal que juzga al exmandatario.



“No existen razones” que permitan mantener a Ricardo Martinelli en un centro penitenciario, dijo el magistrado presidente del Tribunal de Apelación, Adilio González.



La justicia panameña ordenó la excarcelación de Martinelli por cumplirse el plazo límite de un año para la prisión preventiva. Pero le impidió contactar con las víctimas y dar declaraciones públicas.



La fiscalía y las víctimas apelaron la decisión porque consideran que con Martinelli fuera de la cárcel existe riesgo de que el expresidente se pueda fugar o poner peligro el propio proceso judicial debido a su poder económico e influencias políticas.



“No se puede desconocer que el Tribunal de Juicio estableció una serie de medidas cautelares” para evitar la fuga de Martinelli, quien “no puede afectar los medios de prueba” debido al “grado de restricción impuesto” en su contra, refutó el juez González.

La defensa de Martinelli por su lado apeló la detención domiciliaria y pidió su libertad plena y la posibilidad de que pudiera dar entrevistas y declaraciones públicas.



El Tribunal decidió que el exgobernante podrá dar declaraciones, siempre y cuando no se refiera al proceso que se le sigue en su contra.



“Para la defensa es un triunfo, para la fiscalía es un revés”, dijo el abogado defensor, Sidney Sittón.



El auto judicial que permitió a Martinelli salir de la cárcel y pasar a arresto domiciliario “es incongruente” y hay “un peligro de fuga” , había señalado el fiscal Ricaurte González durante la audiencia de apelación.



El abogado querellante Carlos Herrera, que representa a las víctimas, había pedido que la excarcelación “ se revoque en todas sus partes ” porque de lo contrario se “ mantienen los riesgos procesales ” .



“Me siento verdaderamente consternado por como he visto que han pasado los hechos. Aquí se han vertido muchas cosas que son falsas” , dijo Martinelli al tribunal.



“Todavía nadie me ha señalado. Nadie ha dicho que he pinchado” comunicaciones ajenas, añadió.



El exmandatario de 67 años es juzgado por presuntamente “pinchar”, entre 2012 y 2014, las comunicaciones de unos 150 opositores a su gobierno, por lo que la fiscalía pide en su contra 21 años de reclusión.



Martinelli fue extraditado el 11 de junio de 2018, un año después de que fuera detenido en Miami, donde residía desde 2015 para eludir a la justicia panameña.