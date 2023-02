Revolución Ciudadana denunció incursión a uno de sus centros de cómputo

En el CNE prosigue el conteo oficial de votos. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

El Movimiento Revolución Ciudadana denunció que la noche del jueves 9 de febrero, uno de los centros de cómputo que la organización política tiene en Guayaquil sufrió la incursión de personas sin identificar.

"Mediante un acto urgente inmotivado, personas vestidas de civil, con camionetas sin identificación, ingresaron a uno de nuestros centros de cómputo en la ciudad de Guayaquil, donde recibimos las actas, que como sujetos políticos nos corresponden de acuerdo al Código de la Democracia", señaló el Movimiento en un comunicado.

Según voceros de la organización, "el Fiscal al reconocer que las actas correspondían a una copia de la original, únicamente procedió a llevarse las computadoras".

También informaron que se iniciarán las medidas legales respectivas "ante este atropello que, busca silenciar a quienes rechazan a este gobierno indolente y mediocre".

En el comunicado, el Movimiento señala que "no les vamos a permitir que se burlen de la voluntad popular, la gente ya les dijo NO. Evalúen, analicen, cumplan sus ofertas y no jueguen con la indignación de las familias ecuatorianas"

CNE denunció centro de cómputo paralelo

El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, denunció que en la Delegación provincial del Guayas se halló un supuesto centro de cómputo paralelo. Aquí se imprimía actas de reconteo no oficiales respecto a la consulta popular.

"En una visita protocolaria se ha detectado que existe un área en la cual se están imprimiendo actas de reconteo que no son las que se generan precisamente en las mesas de reconte. Esto nos hace suponer que son falsas y que buscan modificar la tendencia de cuál fue la voluntad popular", dijo Pita en entrevista con Ecuavisa.

Pita agregó que "lo sorprendente es que estas actas guardan relación con el referéndum. En todas, en todas, la votación que constaba como mayoritaria era la votación a favor del No".

