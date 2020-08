Cinco respuestas a las dudas frecuentes sobre el decimocuarto sueldo

LEA TAMBIÉN

El próximo sábado 15 de agosto del 2020 vence el plazo para que los empleadores de la Sierra y Amazonía paguen a sus trabajadores en relación de dependencia el decimocuarto sueldo, también conocido como bono escolar.

De acuerdo con lo dispuesto en el Código de Trabajo del Ecuador, la decimocuarta remuneración corresponde a un salario básico, que este año asciende a USD 400.



El Código de trabajo señala que este bono se debe pagar hasta el 15 de agosto de cada año en las regiones de la Sierra y Amazónica. Recuerde que existe la posibilidad de mensualizar el monto, siempre que el trabajador haga la solicitud.



Este año el marco normativo laboral ha tenido varias modificaciones, en el contexto de la emergencia sanitaria. Por ello, hay dudas sobre el pago de este décimo. Estas son las respuestas a algunas dudas frecuentes, respondidas por las abogadas Alva Guevara y Vanessa Velásquez, especialista en temas laborales.



¿Como se calcula el decimocuarto sueldo?

El período de cálculo del decimocuarto sueldo para el régimen Sierra y Amazonía va desde el 1 de agosto del año previo al 31 de julio del año siguiente.



Para la Costa y Región Insular va del 1 de marzo del año previo al 28 o 29 de febrero del siguiente año.



¿Qué pasa si me despiden antes de que se cumpla el plazo del 15 de agosto del 2020?



Cuando su empleador prescinde de sus servicios, ya sea aplicando el despido intempestivo, causal de fuerza mayor o visto bueno, tendrá que pagarle los proporcionales de su decimocuarto sueldo, de acuerdo al tiempo que laboró en la empresa, dice Velásquez.

El pago depende de dónde trabaje el colaborador.



Por ejemplo, si un trabajador de la Sierra salió de la empresa en febrero del 2020, le corresponde un proporcional de siete meses de decimocuarto.

La fórmula que debe aplicar es 400 (salario básico)/12 (meses del año)= 33,3 x 7 (meses laborados). El proporcional que ese empleado recibirá es USD 233,1.



Pero si el trabajador labora en la Costa o Región Insular y salió en febrero solo le corresponde el valor proporcional de un mes; es decir, USD 33,3



¿Si trabajé menos de un año en la empresa el décimo que recibiré será menor?

Sí, el decimocuarto se paga de manera proporcional a los meses que ha trabajado.



Por ejemplo, si la persona comenzó a trabajar en enero, deberá recibir el proporcional de seis meses.



La fórmula que debe aplicar es 400 (salario básico)/12 (meses del año)= 33,3 x 6 (meses laborados). El proporcional que ese empleado recibirá es USD 199,8



¿El monto de mi decimocuarto varía si tengo hijos?



A pesar de ser una bonificación que se entrega en época previa al ingreso escolar, el monto no depende de cuántos hijos tenga o si estos están en estudiando. El trabajador, además, tiene la libertad de usarlo en lo que prefiera.



Si un trabajador no tiene hijos también tiene derecho a recibir el incentivo económico.



¿Cómo queda el decimocuarto sueldo en caso de despido por fuerza mayor?



El trabajador tiene derecho al cobro de este beneficio de forma completa o, de manera proporcional, si no ha cumplido el período de un año.



¿Qué pasa si existe reducción de jornada?

Si la reducción de jornada se hizo con base en el Código (hasta un 25% por fuerza mayor) no se afecta el pago del decimocuarto y se debe pagar un salario básico completo.



Sin embargo, si el trabajador tuvo una reducción “emergente” de la jornada con base en la Ley Humanitaria (hasta el 50% de reducción por la emergencia sanitaria), el decimocuarto deberá pagarse conforme a las horas efectivamente trabajadas; es decir, de acuerdo a la jornada reducida, según el artículo 5 del Acuerdo Ministerial 133 aprobado el 15 de julio pasado que regula esa normativa aprobada el 22 de junio pasado.

¿Qué puedo hacer si mi ex empleador no me pagó el proporcional de mi decimocuarto cuando salí de la empresa?



Las especialistas plantean dos alternativas. Velasquez señala que el empleado puede poner una denuncia, conforme lo establece el acuerdo ministerial 089. Ese acuerdo señala que las denuncias en materia laboral se pueden hacer a través del Sistema Único de Trabajo (SUT), accediendo a la página web del Ministerio del Trabajo o con el código QR que se encuentra habilitado para este efecto. También se pueden hacer al correo electrónico denuncias@trabajo.gob.ec.



Guevara, en cambio, recomienda que en el caso de que el empleado haya salido de la empresa por la causal de fuerza mayor, impugne el acta de finiquito ante un juez de lo laboral. Ella menciona que debido a que durante la emergencia sanitaria se aplicó mucho más esta causal, pudieron darse errores en los que se perjudicó al trabajador al no pagarle este beneficio.

El acta de finiquito puede impugnarse hasta tres años después de firmada, precisó Guevara.