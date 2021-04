Representantes de geriátricos piden la vacunación anticovid-19 urgente de residentes y cuidadores en Quito

La inmunización anticovid-19 aún no es una realidad en tres centros geriátricos privados de Quito. Sus representantes señalan que desde enero las autoridades sanitarias les pidieron información sobre el número de residentes, trabajadores, edades, principales enfermedades, entre otros. Ellos enviaron los datos, sin embargo, aún no saben cuándo recibirán las dosis.

En Ecuador se lleva a cabo la fase uno del Plan Vacunarse. Consiste en la inoculación a quienes son considerados vulnerables, como trabajadores sanitarios, adultos mayores, ciudadanos con enfermedades catastróficas, con discapacidad, policías, docentes, bomberos, etc. Comenzó el primer día de marzo y finalizará el 20 de mayo del 2021, con la aplicación de las dosis a dos millones de pobladores.



Sin embargo, el proceso arrancó el 21 de enero del 2021, con la administración de las fórmulas al personal de salud, adultos mayores y sus cuidadores de 95 establecimientos. En total se llegó a 35 541 ciudadanos, según la página Plan Vacunarse.



Antonio Loya, representante de las casas Mi Amigo Divino (Valle de Los Chillos): “Nadie nos da una respuesta”



"La primera información se entregó el 18 de enero al Ministerio de inclusión Económica y Social (MIES). Nos pidieron datos sobre residentes y posibles contagiados, edades, enfermedades, autorizaciones de los familiares y demás. En febrero hicieron inspecciones virtuales para ver cómo estaban los adultos mayores. Nos pidieron fotos y demás datos.



El 25 de marzo entregamos nuevamente los documentos al centro de salud de Capelo -el más cercano a las casas residenciales-. Sin embargo, nadie nos da una respuesta sobre cuándo será la vacunación a los 80 residentes de las cinco casas.



Recientemente llamé y me dijeron que les registre por medio de la página Plan Vacunarse. Es una locura. ¿Cómo movilizamos a 80 residentes?



Los familiares ya autorizaron, firmaron las cartas, por eso me preguntan constantemente sobre el tema. Lastimosamente no les puedo dar una respuesta clara. Hoy (miércoles 21 de abril del 2021) entregaré una carta en Presidencia. Espero que nos ayuden".



Christian Vargas, representante del centro gerontológico Bella Vita (Quito): “Seguimos a la espera de la inmunización de los residentes y trabajadores”



“Desde el lunes he ido personalmente a la Coordinación Zonal de Salud 9, en Quito, para preguntar sobre la vacunación. Al inicio no encontraban el documento que enviamos. Quien estaba a cargo de asignar los trámites no estaba por una calamidad doméstica. Incluso me dijeron que recientemente habían armado un nuevo proceso, por lo que me pidieron más documentos sobre el centro y los residentes para la vacunación.

Nosotros ya habíamos entregado cartas de responsabilidad para la administración de la vacuna, el listado de personal y de los adultos mayores, el permiso de funcionamiento del MIES. Los digitalizamos y enviamos a un correo. Ahora adjuntamos el RUC y un documento sobre el trabajo de los trabajadores.



La documentación hemos entregado varias veces, desde el 23 de enero, a inicios de marzo y de abril. Pero hemos preguntado varias veces y no hemos tenido resultados.



Hay preocupación de los familiares, ya que observan que otros adultos mayores están siendo vacunados. Preguntan ¿no se supone que éramos la primera opción o se vacunarían en la fase cero? Esta ya finalizó y nosotros aún no tenemos una respuesta. Están muy angustiados.



Días atrás, llamé al 171 y nos registraron como establecimiento, pero no hemos tenido contestación para la inmunización de los 35 residentes que viven en tres centros ni de los 22 trabajadores que laboran. Seguimos a la espera”.



Martha López, directora de Plenitud (Quito): “Pedimos que vengan a vacunar a los geriátricos por el alto riesgo”



“El MIES nos ha pedido una cantidad de documentos; han hecho que llenemos matrices, incluso crearon una base de datos con las edades, patologías de los ‘abuelitos’, por lo que pensamos que ya los iban a vacunar. Pero desde el 12 de marzo no sabemos nada. Les preguntamos qué había pasado y no obtuvimos ninguna respuesta.



Nos hemos agrupado 16 centros que funcionan en el sur de la ciudad para solicitar la vacunación urgente. Solo en Plenitud hay 70 adultos mayores y 62 cuidadores. Sin embargo, creemos que en los 16 establecimientos hay unas 500 personas.



Pedimos que vengan a inmunizar a los geriátricos, por el alto riesgo que tienen los residentes de enfermarse gravemente producto del virus".