Reporteros Sin Fronteras: ‘Falta voluntad política para implementar mecanismos de protección a periodistas’ en Ecuador

Para Emmanuel Colombié, director del despacho Américas de Reporteros Sin Fronteras (RSF), “el presidente Lenín Moreno ha intentado mejorar la relación con los medios de comunicación”. Y aunque “las condiciones de trabajo están mejorando, aún falta mucho por hacer” consideró la mañana de este jueves 15 de noviembre del 2018, en el marco del Congreso Internacional Periodismo en Debate 2018, celebrado en la Universidad San Francisco de Quito.

El representante de Reporteros Sin Fronteras destacó la movilización que se generó tras el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario EL COMERCIO. “Una de las mayores que he observado”, dijo. El caso, según Colombié, es “una oportunidad para aprender lecciones y analizar lo que no fue bien hecho durante la crisis. La comunicación del Estado no ha sido satisfactoria y la coordinación con Colombia ha sido caótica. Hubo una confusión muy grave y perjudicó principalmente a los familiares”.



Colombié cree que “falta voluntad política para implementar mecanismos de protección”, así como “falta personal capacitado en el Gobierno en cuestiones de libertad de prensa”.



Al respecto, Desirée Yépez, directora de contenidos de Fundamedios, expuso cifras sobre sanciones a periodistas durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.



Desde el 2008 hasta mayo del 2018 hubo 527 sanciones a medios, mientras que solo en el 2017, se registraron 31 procesos. Todas estas, mientras Carlos Ochoa aún estaba al frente de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).



La organización habló de casos de agresiones a periodistas. Se registraron

2 464 casos desde el Gobierno central, “la mayoría protagonizadas por el expresidente Rafael Correa”. En el 2017, se han contado 264 agresiones. “La mayoría vienen de funcionarios del Estado o gobiernos locales”.



Con respecto a las reformas a la Ley de Comunicación, el representante de Reporteros Sin Fronteras aseguró que en la organización “estuvimos muy preocupados con la mala interpretación de la ley, que se tornó en un instrumento de censura”. Colombié la calificó como “una de las leyes más represivas de la región”. Y aunque, para él, “las condiciones de trabajo están mejorando, aún falta mucho por hacer”.