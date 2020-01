Repatriado cuerpo de niña ecuatoriana desde la ciudad Pamplona, España

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó este sábado 11 de enero del 2020 de la repatriación del cuerpo de una niña ecuatoriana, que se encontraba en la ciudad española de Pamplona.

En un comunicado, la Cancillería indicó que los restos mortales de la niña N. A. A. C. arribaron a la ciudad costera de Guayaquil.



Añadió que la Embajada en España y los consulados en las ciudades de Barcelona y Madrid realizaron las gestiones para lograr la repatriación del cadáver.



Ello, atendiendo al Programa de Gestión de Pacientes con enfermedades Catastróficas del Ministerio de Salud Pública y al de Repatriación de Cadáveres que ejecuta la Cancillería, comprometida con la atención de los ciudadanos ecuatorianos en el extranjero, en particular de grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes.



El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador expresa sus sentidas condolencias a los familiares por esta lamentable pérdida y ratifica su compromiso de trabajar en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana migrante, reza la nota oficial.



En el escrito no se mencionan las causas de la muerte de la menor ni cuándo ocurrió el hecho, así como tampoco la fecha en que los restos de la niña llegaron a la ciudad costera de Guayaquil.



España es uno de los países hacia donde migraron miles de ecuatorianos a raíz de la crisis financiera de 1999, una de las peores de la historia del país sudamericano.



Además de España, los migrantes ecuatorianos buscaron mejores condiciones de vida en Italia y en Estados Unidos, entre otras naciones.