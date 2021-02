Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, renunció 'irrevocablemente' a su cargo

Luego de 11 meses y cinco días en el cargo, el cardiólogo Juan Carlos Zevallos deja el Ministerio de Salud Pública. Lo confirmó la mañana de este viernes 26 de febrero del 2021, el presidente de la República, Lenín Moreno, quien en sus redes sociales publicó la carta de renuncia.

Zevallos, en la misiva, señala que hace casi un año asumió la responsabilidad de revertir los dramáticos momentos que vivía el Ecuador como producto de la más grave pandemia de los últimos cien años y que trastocó al planeta con profundas repercusiones sociales, económicas y fundamentalmente, humanas.



La renuncia se produce debido a las críticas al Plan Vacunarse contra el covid-19. Todo empezó el mes anterior. El 27 de enero, a través de un vídeo difundido por la Secretaría de la Comunicación, Zevallos admitió haber vacunado a su madre, quien habita en una residencia privada. Dijo que lo había hecho como ministro, médico e hijo. Ayer reapareció, después de casi un mes sin dar declaraciones.Consultado sobre el listado de funcionarios de alto nivel que han sido vacunados, repitió que la lista era confidencial.



En redes sociales desde enero, a través del hashtag #RenunciaZevallos se le ha increpado por no hacer pública la lista de beneficiados de las primeras dosis. Ayer, un radiodifusor, de 83 años, admitió haber sido inoculado.



También circuló el vídeo de un dirigente del fútbol capitalino. Se decía que acudieron al Centro de Salud Chimbacalle, en el sur de la urbe.



Además, consultado por EL COMERCIO, un ministro en funciones no negó haber recibido la vacuna. Y dijo que el informe lo debía dar el titular de Salud. La semana anterior, los rectores de universidades del país enviaron una carta pública, rechazando la invitación para sumarse al listado oficial de vacunados.



El presidente Moreno, pese a las críticas, esta mañana, en su cuenta de Twitter, escribió: "Hay quienes solo ven errores. Respeto esa opinión. Yo prefiero recordar al ministro que aceptó la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive Ecuador y el mundo, y que con trabajo y sacrificio ayudó a salvar cientos de miles de vidas".

​

Hay quienes solo ven errores. Respeto esa opinión. Yo prefiero recordar al ministro que aceptó la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive Ecuador y el mundo, y que con trabajo y sacrificio ayudó a salvar cientos de miles de vidas. pic.twitter.com/NDMCtmRQIg — Lenín Moreno (@Lenin) February 26, 2021



En su carta, Juan Carlos Zevallos, presentó su renuncia irrevocable a las funciones dentro de la Cartera del ramo. “Agradezco por la confianza dispensada al haberme designado Secretario de Estado”, le dice a Lenín Moreno.



"Con pasión propia de mi condición de médico y transparencia enfrenté este desafío que significó contener y mitigar los efectos de un enemigo desconocido que nos arrebató la vida a miles de ecuatorianos”.



Además señaló que “las decisiones adoptadas para la implementación de políticas públicas se sustentaron en los principios de transparencia, solidaridad, equidad e impactaron favorablemente en la disminución de muertes y contuvieron los casos de esta terrible enfermedad”.



Y líneas más abajo considera que “entrego un país funcional que se anticipó a decisiones acertadas, que en muchos momentos se constituyeron en referentes para la región. Las políticas de salud permitirán que, hasta el fin de su Gobierno, más de dos millones de personas estén vacunadas”.



El plan de vacunación fue fuertemente criticado por la inclusión de personas que no estaban dentro de la población prioritaria -personal de salud, adultos mayores y cuidadores en geriátricos, de la fase cero.



Aún no se conoce la lista de personas del gabinete que han sido inoculadas en esta etapa cero. Los legisladores de la Comisión de Salud, de la Asamblea Nacional, esperaban hoy la comparecencia de Zevallos. Minutos antes de las 09:30, Sebastián Palacios (SUMA) comentaba sobre la indignación por la falta de transparencia del ahora ex funcionario. “Se responde a un juicio político dando la cara. ¿Dónde está la lista de quienes están siendo vacunados? ¿Cuál es el plan de vacunación? Exigimos que sea así, si no se hace en la comisión se lo hará en el Pleno”.