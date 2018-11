Relatora de ONU alaba diálogo del Gobierno ecuatoriano con indígenas

LEA TAMBIÉN

La relatora de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, aseguró este miércoles, 21 de noviembre del 2018, en Quito que es un "buen comienzo" el diálogo y la devolución de la rectoría de la educación intercultural bilingüe a las comunidades por parte del Gobierno de Ecuador.

Tauli-Corpuz hizo esa declaración tras ser recibida hoy en el Palacio de Gobierno por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en el marco de una visita al país que se extenderá hasta el próximo día 29 y con la que busca observar los avances sobre el ejercicio y respeto a los derechos de los indígenas ecuatorianos.



En la reunión, Moreno explicó a la enviada especial que su Gobierno reavivó la relación con las nacionalidades y pueblos indígenas del país, la cual, según dijo, se había deteriorado en la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Mantuve una grata reunión con @UNSR_VickyTauli Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la @ONU_es. Evaluamos el trabajo que estamos haciendo como Gobierno para garantizar educación intercultural, seguridad y un diálogo permanente. ¡Somos un país pluricultural! pic.twitter.com/V2qkKVntFy — Lenín Moreno (@Lenin) 21 de noviembre de 2018



"Esto no es dable, hemos considerado que no puede volver a repetirse, tanto más cuando son parte sustancial de nuestro Plan Toda Una Vida", puntualizó Moreno en declaraciones reproducidas por la Secretaría de Comunicación (Secom).



Además, detalló algunas de las acciones adoptadas por el Ejecutivo en la materia, como la creación de la Subsecretaría de Educación Intercultural Biling e, así como la concesión de indultos a detenidos que enfrentaban procesos judiciales por participar en protestas en el pasado.



También dejó en relieve la decisión de crear una Universidad Indígena, que funcionará en la sede que actualmente ocupa la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), así como la de extender un área protegida en la Amazonía.



Por su parte, Victoria Tauli Corpuz se mostró complacida por la apertura para atender las necesidades indígenas, sobre todo con la restauración de la educación intercultural bilingüe que era demandada por el colectivo.



Además, felicitó la apertura al diálogo, que consideró como un "buen comienzo" frente al pasado.



Durante su visita a Ecuador, la relatora mantendrá reuniones con líderes y organizaciones indígenas para constatar el cumplimiento de los derechos constitucionales y normativas internacionales, precisó el texto de la Secom.



De su lado, la Cancillería ecuatoriana destacó la reunión de trabajo mantenida por autoridades de varios ministerios y entidades públicas del país con la relatora de Naciones Unidas.



Durante esa reunión se expusieron los logros alcanzados por los pueblos y nacionalidades indígenas en el ámbito de la educación, salud, trabajo e inclusión social.



Tauli Corpuz aseguró que "Ecuador se ha vuelto famoso porque tiene un marco legal establecido en su Constitución", que determina la plurinacionalidad e interculturalidad de su población.



Además, dijo que lo importante es incluir a estos grupos humanos en el diseño de las políticas públicas.



"No se trata solamente de que estén presentes, sino de incluir su cosmovisión y sus ideas", agregó.



El director de Derechos Humanos de la Cancillería, Luis Espinosa, recordó que su país, junto con Bolivia, ha liderado el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas.



Asimismo, recordó que, junto con Australia, copreside el Comité Directivo del Año Internacional de Lenguas Indígenas en 2019.