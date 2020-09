6 000 refugiados ya están en el nuevo campo de Lesbos, entre ellos 157 positivos por coronavirus

LEA TAMBIÉN

Unos 6 000 de los 13 000 refugiados que quedaron a la intemperie tras el devastador incendio en el campo de Moria, en la isla de Lesbos, están ya instalados en el nuevo campo habilitado y entre ellos hay 157 casos positivos por coronavirus, dijeron las autoridades griegas el viernes 18 de septiembre de 2020.

Un total de “6 000 personas entraron en el campo, entre ellos hay 157 positivos”, dijo a la prensa Alexandros Ragavas, un portavoz del ministerio griego de Migraciones.



Desde el incendio ocurrido la noche del 8 al 9 de septiembre, estos miles de migrantes, que vivían en condiciones deplorables de higiene y seguridad en Moria, quedaron a la intemperie y dormían en las carreteras, los aparcamientos o incluso en el cementerio de la isla.



Muchos de ellos se mostraban reticentes a entrar en el nuevo campo porque temían verse encerrados allí durante mucho tiempo sin que su situación legal avance. Pero las amenazas de los policías y de las autoridades, que les advirtieron de que no tramitarían sus solicitudes de asilo si no entraban en el nuevo campo, hicieron que miles de personas terminaran aceptando.



A su llegada, todos los refugiados son sometidos a una prueba de diagnóstico para ver si están infectados por el nuevo coronavirus. Si es el caso, son aislados en una zona de cuarentena.



Este nuevo campo podrá acoger entre 8 000 y 10 000 personas. En un comunicado, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) recordó este viernes que este campo era una “solución provisional” y subrayó que la estadía de estos migrantes en Lesbos no debe perpetuarse.

Paralelamente, Moria, calificado por muchas ONGs como “la vergüenza de Europa”, será demolido en breve. Las pocas personas que quedaban entre sus ruinas fueron evacuadas este viernes.