Las reformas económicas llegarán a la Asamblea la próxima semana

Hasta el 3 de octubre del 2019 es la fecha tope del Gobierno para presentar a la Asamblea las reformas económicas en diferentes áreas, entre ellas las tributarias y laborales.

Los puntos finales de las propuestas se analizarán el 29 de septiembre, en una reunión con el presidente Lenín Moreno, a su regreso de EE.UU., adelantó ayer, miércoles 25 de septiembre, el vicepresidente Otto Sonnenholzner.



Sin proporcionar más detalles, el Segundo Mandatario comentó que la parte tributaria persigue la simplificación de trámites. En lo laboral, dijo que se incluirían nuevas modalidades de empleo.



Con la presentación de las reformas legales, el Gobierno cumplirá uno de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El no envío de las normas fue observado el lunes pasado, por la misión técnica del Fondo, en el informe elaborado después de la segunda revisión a Ecuador.



Anna Ivanova, jefa de la misión, refirió que si bien el país muestra importantes avances, mientras no se entreguen las leyes al Legislativo el equipo del multilateral no pondrá su reporte a consideración del Directorio Ejecutivo.



Los desembolsos que recibe Ecuador por parte del organismo, se concretan cuando el Directorio Ejecutivo aprueba los informes de la misión técnica. Si el Fondo no da su visto bueno también se frenan los recursos de otros multilaterales con los que el Gobierno suscribió el acuerdo de financiamiento, anotó Gonzalo Paredes, docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

En total, el país recibió de los multilaterales USD 2 113 millones hasta agosto pasado. Aún quedan por recibirse 2 511 millones de siete multilaterales, como parte del acuerdo logrado con el Fondo. De ese valor pendiente de desem­bolso, 500 millones deben llegar del FMI hasta fin de año.



La sola presentación de las reformas puede mejorar el riesgo país, pero si el contenido no cumple con las expectativas del Fondo y de los sectores productivos, los inversionistas pueden reaccionar con mayor recelo, lo cual no es favorable para el país, coinciden expertos consultados.



El foco de las leyes estará en el campo tributario, ya que por esa vía la perspectiva del FMI es que Ecuador incremente para el próximo año los ingresos en unos USD 1 500 millones.



Los inversionistas externos están a la expectativa de un incremento del IVA, pero a mediados de julio de este año el Vicepresidente de la República aseguró que el tributo no subirá. En su lugar se analizaba la aplicación de un IVA diferenciado, en donde los pagos con medios electrónicos tendrían una tarifa más baja.



Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, sostuvo hace dos semanas que no veía cómo el Gobierno puede cumplir la meta de mayores ingresos sin subir el IVA.



Otros expertos como Hanns Soledispa, director de Exponential Research, creen que un alza de este tributo podría resultar contraproducente, porque los productos se encarecerán y eso causaría una contracción del consumo.



En lugar de subir el IVA sugiere reducir o eliminar tributos (anticipo del impuesto a la renta e impuesto a la salida de dividas), además de relajar la carga arancelaria.



Para Diego Olmedo, analista económico, el tema va más allá de subir o bajar impuestos. El Gobierno debe reducir los gastos corrientes y aplicar medidas contracíclicas, para impulsar la inversión, en donde se requiere la participación del sector privado.



En materia laboral, Santiago García, docente de la Universidad Central, anota que los principales cambios observados por el FMI apuntan a la revisión de costos de despidos y flexibilización de la jornada.



Gremios empresariales presionan para que el Gobierno incorpore nuevos contratos, se retiren recargos y costos de contratación de trabajadores.

Con ello se logrará formalizar a una gran parte de trabajadores que hoy están en la informalidad, comentó Lorena Konanz, economista y empresaria del sector de servicios.



La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador estima que los resultados de las reformas laborales se verán en el mediano plazo.



“La única manera de mejorar el empleo en el país es estabilizar la economía. Así se tiene una posibilidad de mayor consumo”, señaló Pablo Zambrano Albuja, vocero del gremio.

Para el Centro de Estudios de la Política Laboral, los cambios no tendrán un impacto mayor en la reducción de los índices de desempleo si no se hace una reforma integral que garantice los derechos del trabajador.