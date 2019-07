Las reformas al COIP buscan reforzar sistema de seguridad ciudadana

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció que dentro de dos semanas espera aprobar en segunda instancia las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). El anuncio lo hizo la tarde de este lunes 15 de julio del 2019, durante un acto en la Gobernación del Guayas.

En el tema de seguridad ciudadana, Litardo dijo que hay una propuesta para respaldar a la Policía durante sus procedimientos. “La Policía Nacional debe estar protegida para que realice un trabajo eficiente en torno a la lucha contra la inseguridad del país. Es uno de los ejes en los cuales se enmarcan los procesos de reformas del COIP”.



Además, descartó que guías penitenciarios porten armas, pero recalcó que se deben buscar mecanismos para mejorar el sistema carcelario. “Debemos ir en camino a una rehabilitación social de manera eficiente”, comentó.



Dentro de las reformas que entraron en debate están el control de armas blancas. Así lo expresó la ministra del Interior, María Paula Romo, durante su visita a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil.



“La mayor cantidad de crímenes, que no son muertes pero son asaltos, tienen que ver con el uso de armas blancas. Al momento la legislación no permite que la Policía retire las armas si es que no han sido usadas”, dijo la Ministra.