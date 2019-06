Los posibles cambios a la Ley Electoral aún no se concretan

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se reunieron el pasado lunes 10 de junio de 2019 con la Presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, con el objetivo de plantear los cambios que creen necesarios en el Código de la Democracia. Mientras tanto, en el Legislativo, la discusión del tema para que vaya al Pleno no avanza desde enero del 2018.

Para Arturo Cabrera, presidente del TCE, hay vacíos y contradicciones entre el Código de la Democracia y otras normativas, por lo que cree necesario realizar varios cambios a la normativa vigente.



Por eso, el TCE plantea a la Asamblea Nacional aumentar capítulos al Código, lo que permitiría tener una mayor fluidez en el proceso contencioso electoral.



Por ejemplo, hasta hoy, en el TCE están en trámite dos procesos pendientes de las elecciones del pasado 24 de marzo, cuando se eligieron a las autoridades seccionales y representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).



Cabrera dijo que problemas como estos, evidenciados en los últimos comicios, se resolverían con una serie de reformas al Código de la Democracia y, además, con una mejor coordinación para definir el calendario electoral. “Esa coordinación fue la que falló en este último proceso electoral”, manifestó.



Cabrera fue recibido por Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea. Dicha reunión duró cerca de una hora y, a su salida, el principal del TCE manifestó que hay la predisposición de esa mesa legislativa para tener en cuenta sus observaciones.



Peña mencionó que en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado hay disposición para recibir más aportes y sugerencias de cambios para que puedan ser incluidos en el segundo debate de un Proyecto de Ley de cambios al Código de la Democracia, que ya pasó el primer debate.



Además, Peña también se reunió con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, para conocer las reformas que están trabajando. Sin embargo, señaló que si las propuestas de reforma requieren un mayor tratamiento se deberían hacer por otra vía legislativa.



Peña dijo que le explicó a Atamaint que si las reformas son complejas deberían presentarlas como un proyecto que debe ser calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Esto tomaría más tiempo para los dos debates en el Pleno y el veto Ejecutivo, lo cual podría complicar el resultado, ya que solo puede aprobarse hasta diciembre de este año.



En el artículo 117 de la Constitución se prevé que el Código de la Democracia no puede ser reformado un año antes del llamado a las elecciones.



Atamaint plantea que hay reformas urgentes que se deben hacer de cara a las elecciones del 2021. Esos cambios tienen que ver con la revisión del método para asignar los escaños, el control de la campaña anticipada y la fiscalización del buen uso del fondo partidario.



La principal del CNE mencionó que un problema registrado en estas elecciones ha sido la posibilidad de la presentación de recursos por parte de los sujetos.



Sobre ese proyecto de reforma, José Cabrera, consejero del CNE, señaló que se trabaja en una propuesta que incluirá el trabajo de todos los consejeros y también del TCE. Señaló que se presentará antes de diciembre.



Para Enrique Pita, vicepresidente del CNE, los cambios que requiere el Código de la Democracia, se lograrán a corto, mediano y largo plazo. “Hay que estar claros en que esta vez no vamos a poder obtener todo lo que necesita”.



Pita concuerda con que es necesario el cambio en el método de asignación de escaños. Dice que hay que revisar el financiamiento a las organizaciones políticas. “No se puede financiar a cualquier novelero que quiere ser candidato”.



Pita comentó que, hasta el momento, no conoce de ningún proyecto en firme de alguno de los consejeros del CNE, además del presentado por Luis Verdesoto, para cambiar el Código de la Democracia.



Entre las propuestas de Verdesoto están la creación de fedatarios electorales y de un mecanismo a través del cual se publiquen los gastos de campaña en un tiempo no mayor a 72 horas, a fin de que los valores sean cruzados al Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Fiscalía General.



Actualmente, también se desarrolla la mesa de Democracia, que está a cargo del secretario particular de la Presindecia, Juan Sebastián Roldán, que es parte del Acuerdo Nacional que impulsa el Gobierno Nacional. Uno de los ejes prioritarios de esa mesa es la reforma al Código de la Democracia.