¿Por qué se iluminaba el cielo de Quito la noche del 20 de marzo de 2019?

Los destellos que se pudieron ver en el cielo de Quito la noche del miércoles 20 de marzo del 2019 generaron curiosidad en la población. En redes sociales circularon videos que mostraban cómo el espacio oscuro se iluminaba con intermitencia.

Usuarios de Twitter y Facebook incluso elucubraron que ese fenómeno tuvo alguna relación con los tres sismos, con epicentro en San Antonio de Pichincha, que sacudieron a la capital la noche de ayer. Sin embargo, eso es incorrecto.

En #Quito fuerte tormenta en la tarde y en la noche tiembla la tierra y caen rayos será un presagio de lo que está por suceder el domingo ? #Temblor pic.twitter.com/H8w6vwGutT — Daniel (@DanielValle101) 21 de marzo de 2019

Estaba en mi ventana y de pronto... 😱 El cielo se iluminó y la tierra tembló😖😍 Las cosas que pasan en el #LindoQuitoDeMiVida #Temblor pic.twitter.com/Ts42xH94ZB — Andrea Cataña (@AndittaCN) 21 de marzo de 2019



Guillermo Flores, analista del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), explicó a EL COMERCIO que los resplandores no fueron más que el reflejo de una tormenta eléctrica intensa que se registró en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.



Ese es un fenómeno, según Flores, que ocurre con frecuencia, pero cuando hay nubosidad no logra ser divisado. La noche del miércoles el cielo de Quito estaba despejado, por lo que los relámpagos fueron divisados, especialmente en el norte.



El técnico explicó, además, que el sonido que generaban los rayos no pudo ser escuchado, debido a la distancia.



Las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo concentran la mayor cantidad de caída de rayos en el Ecuador. Ocurre, sobre todo, en invierno, cuando el calentamiento que se genera en la mañana, provoca nubosidad.



Es probable que ese tipo de fenómenos se repita en los próximos días, dice el experto, y que sean observados desde Quito, siempre y cuando no exista cobertura nubosa.