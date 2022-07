Cámaras de seguridad donadas llevan cinco meses en bodega de Quito

Las imágenes captadas por cámaras comunitarias sí representan una prueba válida a la hora de enfrentar un proceso judicial. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

Patricia Armijo

Cámaras de seguridad donadas a cuatro cabildos barriales de Quito desde febrero del 2022 no han sido instaladas y están en custodia de los dirigentes.

Estos aparatos fueron entregados por el colectivo Más por Quito a los barrios Nueva Aurora, Ferroviaria, Manuela Sáenz (en el sur) y La Colmena (en el centro).

Según la concejala Paulina Izurieta, quien lidera el proyecto, en esas zonas se denuncia constantemente la acción delincuencial.

BettyTumaillei, presidenta del barrio Nueva Aurora, dice que este es un problema con el que deben lidiar a diario, no solo en las calles sino también en casas por robos. Desconoce por qué las cámaras están guardadas en la casa comunal del barrio sin poder ser instaladas.

La ubicación de las cámaras dependerá de reuniones con los dirigentes para definir los puntos más conflictivos del sector que abarca 181 calles. Allí ya cuentan con 18 alarmas comunitarias que benefician a 100 vecinos, cada una. Aun así, no es suficiente y por eso su solicitud para contar con un sistema de videovigilancia para los más de 20 000 residentes de la zona.

La concejala Izurieta asegura que la instalación no se ha llevado a cabo por la negativa de la Secretaría Metropolitana de Seguridad. El proyecto Yo te cuido, tú me cuidas, nos cuidamos, liderado por la edil, tiene previsto completar 150 cámaras para esos cuatro sectores hasta agosto de 2022.

Respuesta oficial

Pero la secretaria de Seguridad Daniela Valarezo niega lo que dice Izurieta y señala que se trata de un proyecto privado, no vinculado al Municipio, donde no tienen injerencia. “Pueden hacerlo (colocar las cámaras), pero nosotros no vamos a instalar nada”.

A eso se suma que entre todas las cámaras de un barrio es posible formar un circuito cerrado, pero no pueden conectarse al Sistema Integrado de Seguridad ECU911, porque deben tener ciertas especificaciones técnicas. También deben cumplir con el proceso de contratación pública y esos pasos “no pueden saltarse”.

En definitiva, para ser oficiales, los dispositivos deben ser adquiridos a través del Servicio Nacional de Contratación Pública y permanecen bajo la tutela de cada gobierno municipal.

La Secretaria aclara que su trabajo no está direccionado en brindar asesoría ni servicios cuando se trata de un proyecto particular. Pero habla de la posibilidad de conformar un comité de seguridad y obtener capacitación, asesoría y equipos de videovigilancia de la entidad municipal.

Los vecinos de La Ferroviaria aspiran a monitorear los dispositivos desde sus celulares. Y ante cualquier irregularidad notificar a la Policía y recibir el auxilio.

Samuel Vargas, presidente del cabildo Ferroviaria, que incluye a 31 barrios, dice que les han donado solo cinco cámaras y que también están en custodia de los dirigentes.

Pero a pesar de que los equipos generan expectativa,no es muy alta porque en el sector no funciona ninguna de las nueve UPC.

Las cámaras municipales

Por otra parte, la Secretaria de Seguridad dice que el Municipio ya tiene un convenio firmado el 29 de junio para la reposición de 250 cámaras en toda la ciudad. También se adquirirán otras 490 por USD 3,5 millones.

Se espera empezar a comprar los nuevos dispositivos a finales del 2022 para seguir con un proyecto de análisis de video para el 2023.

Uno de los requisitos para entregar estos dispositivos es que exista un comité de seguridad organizado en cada zona. Actualmente están conformados 70 y otros 100 en proceso. Los participantes son capacitados en un mes y, entonces, las solicitudes pueden ser tramitadas.