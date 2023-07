Bomberos y guardabosques recorren áreas verdes de Quito para prevenir incendios forestales

Con las jornadas de capacitación se espera prevenir los incendios forestales en esta época seca del año. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

Ana Guerrero (I)

55 guardabosques y 55 brigadistas forestales se sumaron al equipo del Cuerpo de Bomberos de Quito para las jornadas de prevención de incendios forestales en la época seca 2023.

El capitán Freddy Oña, miembro de Bomberos Quito, este 3 de julio de 2023, informó que en el Distrito Metropolitano hay 51 puntos susceptibles a incendios forestales. Entre estos están los valles de Tumbaco, Los Chillos, la Ruta Escondida, entre otros.

Soraya Lalangui es guardabosques desde hace cuatro años. Ella es la guardiana del cerro Auqui. La jornada empieza con la caminata desde su vivienda, en el barrio Alma Lojana, a un costado de la autopista General Rumiñahui. Sale a las 07:00 y la vigilancia se extiende hasta las 17:00.

La mujer recorre por caminos empedrados, de tierra y en medio del bosque. Confesó que perdió el miedo a recorrer sola el lugar, pues, hay vecinos que ya la reconocen e, incluso, no falta quien le brinda una bebida o alimentos.

Ella, por su parte, lleva el almuerzo desde casa y come en algún rincón del área verde. Este lunes, la mujer llegó hasta el parque metropolitano Guangüiltagua para unirse a miembros del Cuerpo de Bomberos.

En el sitio realizaron una jornada de prevención a través de la difusión de consejos a los asistentes al parque, como no botar botellas en las áreas verdes, no quemar basura, etc.

La tarea de guardabosque no se extiende durante todo el año, es por temporada y dura seis meses, a partir de junio, cuenta Lalangui. Ella percibe un salario básico (450 dólares).

El resto del año, la madre de dos mujeres se dedica a la cerrajería en el sector de Las Casas. Ella elabora puertas, ventanas, estructuras, etc.

Los guardabosques y los brigadistas son los ojos de Quito y del Cuerpo de Bomberos. Oña detalló que cada uno recibe capacitaciones y, como Lalangui, replican con la comunidad. Este equipo alerta al 911, desde donde se direcciona la emergencia.

El Capitán dio cuenta de que las jornadas de prevención han dado resultado y en este 2023 no han registrado incendios forestales de gran magnitud, a diferencia de épocas como en el 2012 y 2016.

Jornadas en parroquias

El sábado, 1 de julio de 2023, los bomberos de Quito arrancaron las ferias de prevención, en la parroquia Puéllaro y seguirán recorriendo el Distrito.

Las actividades se extenderán hasta finales de agosto. Estas incluyen stands informativos, actividades lúdicas, hidratación, juegos y la presencia de la banda musical de Bomberos.

