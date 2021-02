Conductor esperaba una pasajera en San Roque cuando intentaron asaltarle; el hecho quedó grabado en video

Alberto (nombre protegido) registró en video el momento en que presuntamente es víctima de un asalto. El ciudadano salió a trabajar en su automóvil en Quito.

El hecho se registró el pasado sábado 13 de febrero del 2021 aproximadamente a las 22:30 en el sector de San Roque, en el centro de la Capital.



En el video, grabado desde el auto de Alberto, se observa el momento en que un vehículo tipo taxi se parquea adelante. Un hombre se baja, parece que busca alguna dirección, se regresa al auto y sale acompañado de otro hombre. Caminan hacía el auto de Alberto, pero él logra arrancar y salir del lugar.



A continuación el testimonio:

"Trabajo a través de un aplicativo para realizar carreras y aquella noche me dirigía a mi domicilio ubicado en la Villa flora y pensaba salir hacia la avenida Mariscal Sucre pasando por San Roque ya que la última carrera que había finalizado fue en unos conjuntos ubicados cerca del exPenal García Moreno y tuve un último pedido el cual me quedaba a dos minutos de distancia y era justo en la calle La Libertad la cual se encuentra un poco más arriba del mercado de San Roque.



Al llegar avisé a la pasajera que había llegado a recogerle y me dijo que ya salía. En ese momento llegó un taxi y se parqueo un poco más adelante, lo que llamó mi atención.



Me percaté que una persona procedió a bajarse y tuvo una actitud como si estuviera buscando una dirección o algo en especial y en ese momento me percato que se me queda viendo hacia mi dirección.



Me dio una mala sensación de sus intenciones quité el freno de mano y coloque primera marcha listo para arrancar en caso de que viniera en mi dirección. Pensé en mi mente “aquí corrió; que aquí falleció ”.



El hombre se volvió a subir al taxi, yo seguía atento de que hacía y parecía que pagaba la carrera al taxi cuando de repente se baja de golpe del taxi él y una segunda persona a la vez. Una tercera persona ya no se pudo bajar porque yo acelere a fondo para que no se me acercaran a robarme ya que esa era obviamente sus intenciones.



Luego de aquello pude observar que aquel taxi se dio media vuelta y se fue, yo igualmente más arriba me di media vuelta y volví a bajar ya que subir más arriba por aquella calle me parecía peligroso.



Al bajar me encontré con la pasajera que debía recoger la cual también había visto lo que sucedió con el taxi desde la puerta de su casa y me comentó que de seguro si yo no hubiera estado atento me hubieran asaltado y quizás quitado mi vehículo. Luego de ese susto le dejé a la pasajera en su destino y me fui a mi domicilio pensando en que hubiera pasado si no hubiera actuado de la manera en que actúe".

