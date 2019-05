Municipio de Quito analiza el presupuesto y las futuras reformas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hasta el 29 de mayo, el 27,94% del presupuesto prorrogado con el que cuenta el Municipio para este año había sido devengado.

Pero según un informe preliminar, que el equipo de la Administración General presentó ayer (30 de mayo del 2019) ante la Comisión de Presupuesto, el problema no es el dinero gastado durante la Alcaldía de Mauricio Rodas, sino los fondos que ya tienen un destino definido. En ese documento se detalla que el 48,95% del dinero de la ciudad está comprometido, es decir que será utilizado en pagar contratos que quedaron de la administración que entregó el cargo el pasado 14 de mayo.



Los ediles de la Comisión de Presupuesto pidieron a la Administración General informes adicionales para conocer exactamente cómo estaba el presupuesto y cómo se reorganizará. El concejal Omar Cevallos dijo que esta Mesa tiene dos obligaciones básicas este año: aprobar la reforma del presupuesto 2019 y diseñar el del 2020.



Además, los ediles mostraron su preocupación porque el presupuesto de la Unidad Patronato San José está comprometido en más del 90% y en la sesión les informaron que esta recibe fondos del Municipio, pero no le rinde cuentas y tendría un déficit de entre USD 4 y 5 millones.

En días pasados, el alcalde Jorge Yunda señaló que solo cuenta con USD 70 millones. Ayer, en la sesión se señaló que son USD 87 millones.



Patricio Crespo, administrador general, explicó que el presupuesto prorrogado es de USD 1 563,5 millones. Restando los 890,7 millones correspondientes al Metro, quedan 672,8 millones. De estos últimos, USD 329,3 millones están comprometidos en contratos. Además, hay gastos fijos como sueldos, luz, agua, teléfono, Internet, transporte, seguridad y mantenimiento que, según Crespo, bordean los 256 millones.



Pero el administrador que estuvo a cargo en el cierre de la gestión de Rodas, Ramiro Viteri, consideró que estas cifras son “una apreciación del señor Alcalde”. Agregó que por fuera del 23% de fondos ejecutados hasta el 9 de mayo y de los gastos fijos que “hacen funcionar al Municipio”, hay dineros que están presupuestados para desembolsarse este año, pero que todavía no se han pagado totalmente.



Además, hay otros ingresos que están pendientes por cobrar y otros que se pueden generar. Viteri mencionó, por ejemplo, que el Ministerio de Finanzas debe hacer una transferencia de cerca de USD 50 millones, por concepto de devoluciones del IVA, la mayor parte de ellos provenientes del proyecto Metro. Contó que en febrero pasado, esta Cartera de Estado ya pagó USD 20 millones.

​



También explicó que la actual administración puede hacer una reforma del presupuesto, reduciendo dineros a ciertas áreas o sumando a otras. Y recordó que se contaría con USD 70 millones adicionales si se subiera solo en 5 centavos el pasaje de transporte público, que ahora cuesta 25 centavos. Así se dejaría de pagar USD 23 millones de subsidio a las compañías privadas y USD 40 millones a la Empresa de Transporte de Pasajeros.



Sin embargo, la reasignación de fondos no sería tan sencilla, explicaron Crespo y Eduardo del Pozo, quien preside la Comisión de Presupuesto. Principalmente porque existen contratos firmados por el Municipio que deben respetarse.



El Cabildo debe realizar esta reforma en los próximos 90 días, indicó Del Pozo, y eso incluirá un ajuste para establecer los ingresos que está recibiendo la ciudad, adónde están actualmente asignados y hacia dónde se encaminarán los USD 87 millones.



Otro punto sobre el que deberá decidir Yunda es el crédito que el anterior Concejo Metropolitano de Quito aprobó para la compra de articulados eléctricos y troles para el sistema municipal de transporte. El Alcalde ha dicho que el Cabildo ya tocó el techo de endeudamiento por el Metro de Quito, que según la ley es del 200% del total de ingresos. Pero, en realidad, este alcanza el 188,66% este año e irá bajando paulatinamente hasta el 2022, cuando estará en 156,19%.



Pablo Dávalos, asesor económico de Yunda, afirmó ayer que la cartera vencida del Cabildo alcanza los USD 400 millones, aunque el equipo la Administración General aclaró que parte de ese dinero no puede cobrarse porque ya venció o se recuperará en bienes y no en dinero en efectivo.



Aunque Viteri explicó que facilitaron toda la información que el equipo de Yunda requirió (con actas de entrega-recepción), Dávalos señaló que esos datos eran los que estaban en páginas web municipales y no son cifras que revelen la situación real.



Agregó que se están diseñando estrategias para financiar el Municipio, como la recuperación de la cartera vencida o generar “un impuesto al rodaje: el que contamina, paga”, para hacer un cambio hacia los autos eléctricos.

Además, dijo que se dialoga con asambleístas para pedir cambios en la fórmula con la que se reparten los impuestos. Según él, Quito aporta a todo el país con unos USD 8 000 millones, por concepto de impuestos, pero recibe solo USD 302 millones.