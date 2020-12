En Quito se registraron 55 actos de irrespeto al estado de excepción desde el 24 de diciembre

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó que sus agentes salen a las calles del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), todos los días a partir de las 20:00, desde que rige la declaratoria del estado de excepción (lunes 21 de diciembre 2020). Lo hacen para verificar que se respete el toque de queda que inicia a las 22:00. Mauricio Domínguez, vocero de la AMC, explicó que en los operativos participan también militares y policías. Con ellos comprueban también que se respete la restricción de venta de bebidas alcohólicas. Domínguez relata que este es uno de los problemas más frecuentes que se registran en la ciudad.

El último viernes 25 de diciembre se realizaron operativos de control en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Fueron levantados 14 actos de inicio sancionatorio: tres por libadores, en los sectores de La Colmena, Guajaló y Quitumbe; seis por no usar mascarilla: en Amaguaña, Solanda y San Diego; y cuatro por no respetar la Licencia Única de Actividad Económica (LUAE), en Quitumbe y el Centro Histórico. Estos números preocupantes, sin embargo, contrastan con lo registrado la víspera, el 24 de diciembre, en donde hubo 41 actos de inicio sancionatorio levantados por los mismos motivos.



La urbe tiene puntos críticos como el Centro Histórico, en donde es permanente la aglomeración de personas. Fue especialmente preocupante lo ocurrido el último jueves 24 de diciembre, por la masiva presencia de ciudadanos que querían hacer compras de última hora.



Por otro lado, este sábado 26 de diciembre del 2020, Domínguez felicitó la actitud de los administradores de los centros comerciales que han implementado varios métodos de control para limitar la afluencia de personas. Menciona el ejemplo del Centro Comercial Quicentro, en donde se entregan tickets para el ingreso. Esto se realiza en las afueras de este sitio. De esta manera, se respetan los aforos y no hay aglomeración.



Este fin de semana y en las siguientes jornadas hasta los últimos días del año, se cambiará el foco de atención de las autoridades debido a que una resolución del Cabildo determina la prohibición absoluta de venta de pirotecnia. Desde hoy se volcará la atención de los agentes de control y autoridades en este punto. Domínguez recordó también que está estrictamente prohibida la quema de monigotes y las autoridades de control estarán pendientes de este tema.



El próximo lunes 28 de diciembre habrá una reunión con los funcionarios de control del DMQ con los responsables de Comité de Operaciones de Emergencia (COE Nacional). En esta cita se evaluarán los números de las infracciones cometidas por la ciudadanía y el resultado de los operativos realizados. Se decidirá también sobre aspectos como si se permitirá la venta de disfraces, máscaras y monigotes en los siguientes días, lo que no dependerá solo de la AMC, sino sobre todo de la Secretaría de Salud del Municipio.