El ciclopaseo tuvo bastante concurrencia en Quito este domingo 27 de diciembre

Decenas de ciclistas y deportistas salieron a las vías habilitadas para el ciclopaseo este domingo 27 de diciembre del 2020. El día algo soleado incentivó a las personas a realizar ejercicio. La concurrencia fue masiva, sobre todo, entre el parque Bicentenario y El Ejido.

Ana Perrazo, aficionada al ciclismo, salió a las 11:00 de su casa ubicada en la avenida Real Audiencia. Con su mascarilla como medida de precaución ante el covid-19, decidió avanzar, rumbo sur, por la avenida Amazonas, y comentó que planeaba llegar lo más lejos posible. Las anteriores semanas no pudo practicar esta actividad debido a que unos parientes oriundos de Jipijapa se quedaron un buen tiempo en su vivienda.



En la ruta no hubo ventas ambulantes y los agentes metropolitanos de tránsito vigilaron que los automotores no interrumpieran el flujo de ciclistas. José Valencia caminaba en medio de las bicicletas y dijo que hace un trayecto corto todos los domingos entre las avenidas Naciones Unidas y la Orellana. Considera que en el ciclopaseo no hay riesgo de contagiarse del virus porque se realiza al aire libre y la gente trata de mantener la distancia y, principalmente, usa la mascarilla.

Fotos :Andrea Rodríguez / EL COMERCIO



Rosa Tenelema cuida los vehículos que se estacionan en la calle Azuay y advierte que esta transversal que desemboca en la avenida Amazonas se convierte en parqueadero de los deportistas que llegan a la ciclovía. Comentó que dejan sus autos por dos o tres horas y luego retornan con sus bicicletas.



Como ya la conocen, las personas que dejan a su cuidado los carros le pagan USD 0,50 y por la Navidad, algunos le dan hasta un dólar.



Durante el trayecto fue posible encontrar puntos de asistencia e hidratación para los ciclistas. Allí se puede desde parchar una llanta hasta enderezar un tubo.



En esa zona se pudo observar a cinco personas que descubrieron su rostro mientras realizaban su ejercicio. La sanción por no usar la mascarilla es multa de la cuarta parte de un salario básico, es decir, USD 100. En caso de repetir la falta se duplica el monto.