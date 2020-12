Putin afirma que la economía rusa ha soportado mejor que otras la pandemia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este jueves que la economía rusa ha soportado mejor que otras la pandemia del corononavirus, al destacar que la contracción del producto interior bruto (PIB) es actualmente del 3,6 %, inferior a la de muchos países.

"En este momento la caída del PIB es del 3,6 %. Es menor que la de prácticamente en todos los países más importantes de Europa, de la Unión Europa. Es menor que la de Estados Unidos", dijo Putin en su tradicional rueda de prensa de fin de año, que se celebra de manera telemática debido a la pandemia.



Subrayó que en algunos países de la Unión Europea "la caída del PIB ronda el 9 %".



Rusia entró en recesión técnica en el tercer trimestre tras registrar su PIB una contracción del 3,6 % después de la caída del 8 % entre abril y junio.



Putin admitió que a día de hoy la caída de la producción industrial es del 3 %, hecho que atribuyó no obstante a la situación en el mercado mundial de petróleo.



"Tenemos el acuerdo OPEP+. Hemos reducido las extracciones y ello ha influido en nuestros indicadores", explicó.



El presidente auguró que los salarios de los rusos aumentarán este año un 1,5 %, algo que "no se corresponde con la sensaciones de la gente en la vida real", según él mismo admitió tras pedirle a los ciudadanos que no se enfaden por esta previsión.

Al mismo tiempo reconoció que "lamentablemente los ingresos reales disminuirán este año en torno al 3 %" y que a día de hoy el desempleo se sitúa en el 6,3 % cuando a comienzos de este año era del 4,7 %.



Putin indicó que las dificultades asociadas a la pandemia han aumentado hasta el 13,5 % el porcentaje de rusos que viven por debajo del nivel de la pobreza, que en Rusia está fijado en un ingreso per cápita de poco mas de 12.000 rublos (160 dólares o 130 euros).



"Es mucho, por supuesto. Estamos hablando de cerca de 20 millones de personas", añadió.



El presidente ruso indicó que las autoridades planean reducir la pobreza del 13,5 % al 6,5 % para el año 2030.



"Está mal, por supuesto, que se mantenga ese 6,5 %, pero debemos partir de las realidades. Creo que es un objetivo ambicioso, pero que se puede alcanzar", añadió.



Putin indicó que la economía rusa recuperará el nivel previo a la pandemia a fines de 2021 o el primer trimestre de 2022, aunque advirtió de que la salida de la crisis dependerá del éxito de la lucha contra el coronavirus.