Putin incluye a Dios y el matrimonio heterosexual en la Constitución rusa

El presidente ruso, Vladímir Putin, remitió hoy 2 de marzo de 2020 a la Duma o Cámara de diputados las enmiendas constitucionales que serán votadas por los rusos el 22 de abril de 2020, entre las que destaca la inclusión de la figura de Dios, el matrimonio heterosexual y la prohibición de ceder territorio a un Estado extranjero.

"La Federación Rusa, unida por su historia milenaria y que conserva la memoria de sus antepasados, que nos transmitieron los ideales y la fe en Dios...", señala una de las enmiendas, según explicó a la prensa Viacheslav Volodin, el presidente de la Duma.



El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kiril, fue quien propuso mencionar a Dios en el preámbulo de la Constitución, aduciendo que "si en el himno se puede decir patria querida protegida por Dios, por qué no se puede decir en la Constitución?".



Kiril, quien subrayó que la gran mayoría de los rusos creen en la existencia de un ser divino superior, matizó que cuando habla de Dios se refiere no sólo al de los cristianos ortodoxos, sino también al de los musulmanes y a "muchos, muchos otros".



Según el artículo 14 de la Constitución, la Federación Rusa es un Estado laico en el que ninguna religión puede ser considerada obligatoria u oficial.



Además, según el artículo 28, los rusos tienen derecho a la libertad de credo, pero también a no profesar ninguna religión.



La enmienda presidencial fue aplaudida por la Iglesia Ortodoxa y el rabino de los judíos de Rusia, mientras otros altos funcionarios recordaron que, pese a que muchos rusos creen en Dios, la Constitución es más propia de un país "no religioso".



Putin también propuso incluir en la Carta Magna que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer.



A mediados de febrero, ya aseguró que, "mientras sea presidente", en Rusia nunca se legalizarán los matrimonios entre personas del mismo sexo.



"En lo que se refiere al progenitor número uno y progenitor número dos, yo ya me pronuncié públicamente y lo digo una vez más: mientras yo sea presidente no habrá progenitor uno y dos, habrá papá y mamá", dijo.



Putin, quien desde su ascenso al poder hace 20 años ha apoyado la moral conservadora que promueve la Iglesia Ortodoxa Rusa, siempre se ha manifestado categóricamente en contra de la unión homosexual.



"Los matrimonios homosexuales no producen hijos", aseguró en una ocasión el jefe del Kremlin, que acostumbra a predicar contra el liberalismo "sin género y estéril".



También remitió hoy a la Duma enmiendas sobre la prohibición de ceder territorio ruso a un Estado extranjero a propuesta del conocido actor Vlavímir Mashkov.



Éste incluyó en esa categoría la península de Crimea, anexionada a Ucrania; las islas Kuriles, reclamadas por Japón desde 1945, o el enclave de Kaliningrado, antaño territorio alemán.



En línea con su campaña contra el "revisionismo" sobre la Segunda Guerra Mundial, Putin también apoyó la inclusión de un artículo sobre la defensa de la "verdad histórica" y otro sobre que la Federación Rusa es el sucesor jurídico de la Unión Soviética.



La Duma tiene previsto aprobar la semana del 9 de marzo de 2020 las enmiendas presidenciales anunciadas por Putin en su discurso sobre el estado de la nación, contra las que se ha pronunciado la oposición extraparlamentaria.



El partido liberal Yábloko propuso un paquete alternativo de enmiendas que incluye limitar de seis a cuatro años el mandato presidencial, la creación de un Ejército profesional y la facultad de la Duma de presentar la candidatura del primer ministro.